Букмекеры уверены, что «Сити» пройдет «Реал» после 3:3 на «Бернабеу»

«Ман Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:3.

До первой игры на выход «Сити» в полуфинал ЛЧ давали коэффициент 1.43, сейчас – 1.31. На проход «Реала» можно поставить за 3.60.

Ответный матч состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск.

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