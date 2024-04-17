Букмекеры уверены, что «Сити» пройдет «Реал» после 3:3 на «Бернабеу»

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«Ман Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:3.

До первой игры на выход «Сити» в полуфинал ЛЧ давали коэффициент 1.43, сейчас – 1.31. На проход «Реала» можно поставить за 3.60.

Ответный матч состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск.

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11 комментариев
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Слишком рисковый коэффициент для букмекеров; Реал вполне способен пройти МС в Манчестере
+5
-2
+3
1-2 Реал
+7
-5
+2
Ответ Umid Intelligent
Ребята не дадут сити дважды пройти реал подряд, этого не будет! Снимите розовые очки, букмекеры специально пудрят мозги, Реал пройдёт 3:1,скриньте!)
А зачем это букмекерам?
Но очки на всякий случай снял
+2
0
+2
Ребята не дадут сити дважды пройти реал подряд, этого не будет! Снимите розовые очки, букмекеры специально пудрят мозги, Реал пройдёт 3:1,скриньте!)
+2
-2
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До левого удаления…
Игра может поменяться в любой момент.
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Ответ войд
Забыл про трусливую тактику итальянца?)
Анчилотти струсит. С таким подбором играков. Не надо боятся МС, а играть в свою игру. Победа будет за РМ.
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Ответ I PAINT IN BLUE
А зачем это букмекерам? Но очки на всякий случай снял
Это махинации психологические с их стороны, пыль в глаза после прошлых 4:0, и большинство поставит на Сити, а они на этом и заработают, так как пройдёт Реал)
+1
-1
0
Ответ Umid Intelligent
Это махинации психологические с их стороны, пыль в глаза после прошлых 4:0, и большинство поставит на Сити, а они на этом и заработают, так как пройдёт Реал)
Хату ставишь?
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0
Ответ Umid Intelligent
Ребята не дадут сити дважды пройти реал подряд, этого не будет! Снимите розовые очки, букмекеры специально пудрят мозги, Реал пройдёт 3:1,скриньте!)
мне нравится твой оптимизм
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Ответ Sobaka666
Хату ставишь?
Поставил 8000
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