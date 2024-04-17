Баскетболиста «Металлурга» Амелина дисквалифицировали на 4 года за ставки: «Это чрезмерно жестокое наказание. На свои матчи я не ставил»

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Баскетболист магнитогорского «Металлурга» Александр Амелин отстранен от соревнований на 4 года за ставки.

Такое решение приняла комиссия РФБ по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей и борьбе с ним.

Комиссия выявила, что Амелин и сопровождающий команды MMK-DG 3х3 Евгений Лоза делали ставки на сайтах букмекерских компаний на матчи соревнований, проводимых РФБ. В частности, они ставили на матчи чемпионата по баскетболу 3х3, который проходил в Обнинске с 24 по 27 ноября 2023 года.

Игрока «Металлурга» дисквалифицировали на 48 месяцев (до 2 апреля 2028 года), а сопровождающего команды – пожизненно. По правилам РФБ баскетболистам запрещается делать ставки на любые игры.

«Решение федерации меня сильно удивило. На заседании я задал самый главный вопрос: «На какие матчи мной были сделаны ставки?» Это очень важный момент.

Никогда в жизни я не делал ставки на игры своей команды. Я готов предоставить доступ к своему аккаунту, чтобы подтвердить это.

Партнером соревнований является букмекер, повсеместно распространяется реклама, а самое главное – мы никак не можем повлиять на игры других команд. Повторюсь, на свои матчи я не ставил и никогда это делать не буду.

Я переживаю не только за свою репутацию, но и за имидж всего клуба «Металлург», который мы представляем на всероссийском уровне. РФБ подтвердила, что ставок на матчи своей команды в моем аккаунте нет. И поэтому считаю дисквалификацию на четыре года чрезмерно жестоким наказанием.

Мне непонятно, почему в публикации на официальном сайте федерации не указали, что ставки сделаны на матчи чужих команд», – сказал баскетболист.

Амелин подчеркнул, что всегда выступал за честный спорт и профессиональное соперничество. Спортсмен направит апелляцию в РФБ – он надеется на смягчение наказания.

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2 комментария
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"По правилам РФБ баскетболистам запрещается делать ставки на любые игры" - что конкретно не понятно товарищу в этой фразе?
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«… мы никак не можем повлиять на игры других команд» … ну-ну…то есть чувак реально не знает и не понимает, как можно договориться со своими коллегами из других команд? ) а потом в ответку, обеспечить нужный результат в своей игре, пусть и не делая ставки на нее)
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