«ПСЖ» разгромил «Барсу» (4:1) и вышел в 1/2 финала ЛЧ. На проход парижан давали 4.00

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«ПСЖ» победил «Барселону» (4:1) в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб вышел в полуфинал по сумме двух матчей.

После первой игры, завершившейся победой «Барсы» со счетом 3:2, на проход «ПСЖ» в 1/2 финала ЛЧ можно было поставить за 4.00.

«ПСЖ» сыграет в полуфинале с дортмундской «Боруссией».

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Те самые 6:1 «Барселоны» над «ПСЖ»: «Барса» отыграла кэф 201.00, ставочник с 1 евро заработал сотню тысяч

15 комментариев
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Ответ shax tashbaev
Арабы купили судью... где ВАР...? ПРОСТО НЕТ СЛОВ
Зачем ВАР? 100% удаление и пенальти, ПСЖ был сильнее и доказал это! Мбаппе круче всей атаки барселоны
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+8
Энрике в 2017м: "Мы проиграли ПСЖ 4:0? Мы забьем дома 6."

Энрике вчера: "ПСЖ никогда не прошел дальше, проиграв первый матч? Мы завтра сделаем это"

🤔
+8
-1
+7
Арабы купили судью... где ВАР...? ПРОСТО НЕТ СЛОВ
+13
-11
+2
Ответ shax tashbaev
Арабы купили судью... где ВАР...? ПРОСТО НЕТ СЛОВ
Мне кажется из комнаты ВАР ушли после стартового свистка)
+4
-3
+1
Ответ Unico
Зачем ВАР? 100% удаление и пенальти, ПСЖ был сильнее и доказал это! Мбаппе круче всей атаки барселоны
ты хоть игру смотреть? в обоих матчах мбаппе просто 0... и вчера пенальти а второй гол просто фортануло мяч к нем откатилось но и грех с такого расстояние не забить. а так в обоих матча его не было видно. у нас лева бревно, рафинья мастер класс молодец
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ПСЖ Ароухо, одалела Барселону на выезде
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Эффект Месси, вытащил ПСЖ своим отсутствием
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Честно говоря по карточкам вопросов нет, а вот то как Лева порол моменты которые как золото надо было реализовывать это конечно финиш, зачем его держать с его зп непонятно, Рафик конечно красавец в этом противостоянии - жаль что все так закончилось! Дортмунд удачи в полуфинале!!!!
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Штош, Чеферин неплохо рубит в связке с буками, надо полагать.
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Маловато 4 подумаешь чтоб получить нормальные деньги нужно зарядить хотя бы 1000 евро чтоб получит 4000 чистыми фигня какая то и не уверен с другой парой смешать чё будет я думал проход барсы и Атлетико а тут и барса и Атлетико продули
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Сколько бы не злорадствовали стервятники, но 1-4 Барса не заслужила. Оба матча смотрелись достойно, учитывая тот факт, что вся полузащита кроме Гюндогана вышла после травм. Не смогли, но старались, не хватило фортуны.
Ну а шейхам, удача не нужна - когда у тебя в составе две , а то и три полноценные команды, двухматчевое противостояние становиться "немного" проще.
Они еще и матч в чемпионате умудрились перенести, что тут скажешь - деньги правят миром)
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Жаль.Но, честно говоря ,играть против одного из богатых клубов с набором первоклассных футболистов и выиграть первую игру,дать надежду на дальнейшее продолжение...Не особо я верила,что пройдем ПСЖ...Но все равно жаль.Судью скорее всего обработали.Но на Левандовского уже,наверное,не надо ставить Лапорте?В любом случае команда строится,молодая,далеко прошла в ЛЧ,молодцы!Нельзя прыгнуть выше головы.Не переживайте, слишком, истинные
болелы Барсы.Нам не привыкать...
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