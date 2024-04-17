«ПСЖ» разгромил «Барсу» (4:1) и вышел в 1/2 финала ЛЧ. На проход парижан давали 4.00
«ПСЖ» победил «Барселону» (4:1) в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.
Французский клуб вышел в полуфинал по сумме двух матчей.
После первой игры, завершившейся победой «Барсы» со счетом 3:2, на проход «ПСЖ» в 1/2 финала ЛЧ можно было поставить за 4.00.
«ПСЖ» сыграет в полуфинале с дортмундской «Боруссией».
Те самые 6:1 «Барселоны» над «ПСЖ»: «Барса» отыграла кэф 201.00, ставочник с 1 евро заработал сотню тысяч
Энрике вчера: "ПСЖ никогда не прошел дальше, проиграв первый матч? Мы завтра сделаем это"
🤔
Ну а шейхам, удача не нужна - когда у тебя в составе две , а то и три полноценные команды, двухматчевое противостояние становиться "немного" проще.
Они еще и матч в чемпионате умудрились перенести, что тут скажешь - деньги правят миром)
болелы Барсы.Нам не привыкать...