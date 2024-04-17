«ПСЖ» разгромил «Барсу» (4:1) и вышел в 1/2 финала ЛЧ. На проход парижан давали 4.00

«ПСЖ» победил «Барселону» (4:1) в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб вышел в полуфинал по сумме двух матчей.

После первой игры, завершившейся победой «Барсы» со счетом 3:2, на проход «ПСЖ» в 1/2 финала ЛЧ можно было поставить за 4.00.

«ПСЖ» сыграет в полуфинале с дортмундской «Боруссией».

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