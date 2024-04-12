Врач-психиатр рассказал об основных признаках лудомании: «Происходят резкие перемены в характере и привычках»

Директор Центра психического здоровья в Алматы, врач-психиатр Сапар Рахменшеев рассказал об основных признаках игровой зависимости, по которым родственники и друзья могут определить лудомана.

По словам специалиста, человек начинает регулярно задерживаться на работе, находя для этого какие-то оправдания. Он становится раздражительным, и его выводят из себя вопросы, связанные с деньгами.

Также человек, ставший лудоманом, может забывать о бытовых обязанностях, например, приносить домой хлеб. Меняется его поведение, к примеру, он может переставать давать родным деньги на какие-то нужды.

«Такие люди начинают врать своим родным, каждый раз находя причины, чтобы в очередной раз посетить игровое заведение или букмекерскую контору. Происходят резкие перемены в характере и привычках, как это бывает с алкоголизмом и наркоманией.

Если вы видите такие признаки, то нужно просто поговорить со своим родным человеком, попросить его присесть и рассказать о своих проблемах. Многие испытывают чувство вины и, когда видят сочувствие со стороны близких, готовы обо всем честно рассказать.

В то же время на более поздних стадиях человек становится замкнутым, перестает общаться с друзьями, сторонится всех и старается оставаться в одиночестве. Часто такие люди становятся отшельниками», – добавил Рахменшеев.

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