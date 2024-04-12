Букмекеры уверены, что Месси не вернется в Европу до окончания карьеры

Лионель Месси больше не сыграет за европейский клуб, считают букмекеры.

Контракт 36-летнего аргентинца с «Интер Майами» действует до декабря 2025 года. 24 июня ему исполнится 37 лет.

«Тенниси» дает коэффициент 7.80 на то, что Мессии забьет в официальном матче за европейский клуб до окончания карьеры. Обратная ставка сыграет за 1.05.

Ставки на Спортсе

Невероятные 0:3 «Ливерпуля» в ЛЕ – это 9.70 на исход и обрушение трендов на «Энфилде» и во вторых таймах