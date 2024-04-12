Букмекеры уверены, что Месси не вернется в Европу до окончания карьеры

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Лионель Месси больше не сыграет за европейский клуб, считают букмекеры.

Контракт 36-летнего аргентинца с «Интер Майами» действует до декабря 2025 года. 24 июня ему исполнится 37 лет.

«Тенниси» дает коэффициент 7.80 на то, что Мессии забьет в официальном матче за европейский клуб до окончания карьеры. Обратная ставка сыграет за 1.05.

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2 комментария
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Ответ Antivse-2
Ну да, в европе убедились в истинном уровне леомеля! Он там даром никому не нужен! Надеюсь теперь то у всех глаза раскроются, ведь леомель только в праймовой барсе был лев толстой, а во всех других клубах - очень простой:)
Судя по твоим подпискам , Роналду и Аль Наср , не удивительно , что ты такое написал ))
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