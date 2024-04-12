Коэффициент на победу «Ливерпуля» в Лиге Европы вырос с 2.00 до 11.00. Новый фаворит турнира – «Байер» за 2.10

Букмекеры обновили коэффициенты на итоговую победу в Лиге Европы.

Главный фаворит – «Байер», чей успех оценен в 2.10. Далее идет «Аталанта» с 5.50 и «Рома» с 7.70.

У следующих трех команд коэффициенты почти равны – 11.00 у «Ливерпуля» и «Бенфики», 12.00 – у «Милана».

Победа в ЛЕ «Вест Хэма» котируется за 28.00, «Марселя» – за 31.00.

Перед первыми матчами 1/4 ЛЕ главным фаворитом турнира считался «Ливерпуль» с 2.00 на победу, но он уступил 0:3 «Аталанте» на своем поле. За 4.50 можно было поставить на «Байер», а за 8.00 – на «Милан». Самый высокий коэффициент был у «Аталанты» и «Марселя» – 25.00.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Тренды в 1/4 ЛЕ/ЛК, которые сбылись: мощь «Виллы» до перерыва, крутой «Байер» – после, опять плохой «Марсель» в гостях

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