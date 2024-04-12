Тренды в 1/4 ЛЕ/ЛК, которые сбылись: мощь «Виллы» до перерыва, крутой «Байер» – после, опять плохой «Марсель» в гостях

Очень интересный вечер в Лиге Европы и Лиге конференций, а главное – пять трендов из чемпионатов, которые зашли и в еврокубках.

«Байер» опять прекрасен во втором тайме – и под самый конец

«Байер» долго мучил «Вест Хэм» – и в последнюю десятиминутку забил дважды: Йонас Хофманн отличился сам, а затем ассистировал Виктору Бонифасе – 2:0. «Байер», мы помним, полюбил так взламывать «Карабах» – все пять голов забил ему после 70-й минуты.

В Бундеслиге у «Байера» 20 победных вторых таймов из 28, проигран лишь один. «Вест Хэм» в АПЛ после перерыва играет нестабильно – и побед 13, и поражений столько же.

Победа «Байера» во втором тайме оценивалась в 1.65 – и сыграла. А как иначе должно было быть при ударах 15:0? Всего же немцы пробили по чужим воротам 32 раза и допустили один удар по своим.

В ответном матче в «Вест Хэм» уже не верят – 9.90 на проход.

«Марсель» опять проиграл в гостях – он худший во Франции на выездах

«Бенфика» повела 2:0 к 52-й минуте благодаря голам Рафы Силвы и Анхеля Ди Марии, но второй тайм провела невнятно и привезла себе гол – Пьер-Эмерик Обамеянг воспользовался ошибкой Антониу Силвы.

1:2 в Лиссабоне вполне оставляет «Марселю» шансы на выход, но опять случилось поражение в гостях. Именно «Марсель» – худший в Лиге 1 на выезде, он проиграл восемь матчей из 14. В еврокубках тоже выходит грустно – теперь четыре поражения в семи играх и только одна победа.

Прямая победа «Бенфики» котировалась за 1.82 – и прошла. В ответной игре небольшой фаворит – «Марсель» (2.37 на победу против 2.90 у «Бенфики»), но португальцев видят в полуфинале – 1.42 на проход.

«Рома» при Де Росси уверенно побеждает и почти не уступает

«Роме» хватило единственного гола Джанлуки Манчини на 17-й минуте, чтобы обыграть «Милан» в гостях. После ухода Жозе Моуринью у команды все хорошо получается под руководством Даниэле Де Росси – это уже десятая победа в 16 матчах, а поражений было всего два.

Конечно, ставить на непроигрыш «Ромы» было бы рискованно – у «Милана» только что была семиматчевая победная серия. Но магия Де Росси пока действует – «Рома» с ним очень уверена в себе.

За 2.06 котировался непроигрыш. Даже фора +0.75 приятно шла за 1.78.

Теперь в полуфинале ждут «Рому» – 1.34 на проход против 3.40 у «Милана».

«Астон Вилла» снова преуспела в первом тайме – и забила, и победила

Олли Уоткинс открыл счет на 13-й минуте с паса Джона Макгинна. Во втором тайме «Астон Вилла» и «Лилль» обменялись голами, так что англичане победили 2:1. Но первый тайм выиграла «Вилла».

В АПЛ именно она делит первое место с «Ман Сити» по результатам первых таймов – выиграно 15 из 32, забито 32 гола. «Лилль», кстати, тоже неплохо начинает – победил в 14 первых таймах из 28 в Лиге 1. Но в Бирмингеме уступил.

Гол «Астон Виллы» в первом тайме шел за 1.65, а победа – за 2.15. Можно было аккуратно взять -0.25 за 1.75 – и все получилось.

«Лилль» постоянно забивает в этом сезоне – отличился и сейчас

Гол Габриеля Гудмундссона не засчитали из-за офсайда, но своего добился Бафоде Диаките. «Лилль» хоть проиграл 1:2, но все равно не ушел с поля без забитого мяча.

В Лиге 1 «Лилль» наряду с «ПСЖ» – самая забивающая команда, она не сумела отличиться только в трех матчах из 28 (0:0 с «Марселем», «Клермоном» и «Монпелье»), а в ЛК из 11 игр – только в одном (0:0 с «Клаксвиком»). При этом у «Астон Виллы» в АПЛ было всего семь сухих матчей.

Гол «Лилля» котировался всего за 1.53. Но сомнений в забитом мяче «Виллы» особо не было, так что здесь и «обе забьют» сыграло за 1.76. Поможет ли это французам дома? Их проход оценен в высоченные 3.40.

Ответные матчи в 1/4 ЛЕ и ЛК состоятся 18 апреля.

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Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr, Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Shaun Botterill