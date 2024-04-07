«Балтика» не забила «Зениту» за 1.66. Это ее 13-й матч без голов в РПЛ из 22

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«Зенит» выиграл у «Балтики» со счетом 1:0 в 22-м туре РПЛ. Единственный мяч забил Педро.

«Балтика» забивала только в девяти матчах из 22 в текущем сезоне РПЛ. Из последних десяти игр ее футболисты не сумели отличиться в девяти. «Зенит» сыграл десятый сухой матч в сезоне.

Коэффициент на то, что «Балтика» не забьет «Зениту» составлял 1.66.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Большой риск ставить «не забьет в матче», но это спокойно зашло на «Балтику» против «Зенита». Статистика красноречива

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

1 комментарий
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Вратарю Балтики просто лютый респект. Тащил там, где уже, казалось, было нереально вытащить
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