«Балтика» не забила «Зениту» за 1.66. Это ее 13-й матч без голов в РПЛ из 22

«Зенит» выиграл у «Балтики» со счетом 1:0 в 22-м туре РПЛ. Единственный мяч забил Педро.

«Балтика» забивала только в девяти матчах из 22 в текущем сезоне РПЛ. Из последних десяти игр ее футболисты не сумели отличиться в девяти. «Зенит» сыграл десятый сухой матч в сезоне.

Коэффициент на то, что «Балтика» не забьет «Зениту» составлял 1.66.

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