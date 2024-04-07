Большой риск ставить «не забьет в матче», но это спокойно зашло на «Балтику» против «Зенита». Статистика красноречива

«Зенит» выиграл у «Балтики» 1:0 благодаря голу Педро. Хватило всего одного точного удара.

При этом на сухой матч «Зенита» был приятный коэффициент 1.66. С другой стороны, любой рикошет или фол по неосторожности и пенальти – мощно разбивают такую ставку, это большой риск. Или же в данном случае он был оправдан?

У «Балтики» кошмар с голами. Правда, можно забивать в среднем даже меньше и финишировать в десятке

«Балтика» – самая незабивная команда лиги. У нее всего каких-то 14 голов за 22 матча. Только у одного клуба в РПЛ меньше 20, но и у него даже на пять больше, чем у «Балтики» – 19 у «Факела.

«Балтика» – главный аутсайдер по голевым матчам. Из 22 она забивала только в девяти. У нее была восьмиматчевая серия без голов, которая длилась с конца октября. Прервать ее удалось только в конце марта, победив «Пари НН». Но «Зениту» «Балтика» не забила и шансов не имела. В общем, крайне слабый результат.

14 мячей в 22 матчах – это 0,64 в среднем за игру. В двух прошлых сезонах худшими забивающими командами были «Торпедо» (0,73) и «Пари НН» (0,87), а в сезоне-2020/21 из лиги вылетели «Ротор» с 0,5 и «Тамбов» с 0,63. Хуже «Ротора» у «Балтики» вряд ли выйдет – волгоградцы вообще за весь сезон забили всего 15 раз.

В последнее время была еще и команда с 18 голами после 30 матчей (это 0,6 за игру), которая умудрилась финишировать в десятке – это «Рубин» в сезоне-2019/20. Но меньше него тогда пропустил только чемпион «Зенит».

«Зенит» почти половину матчей отыграл всухую

Это была десятая сухая игра «Зенита» из 22. Ранее он не пропускал дважды от «Пари НН» и «Сочи», а также от «Балтики», «Факела», «Урала», «Рубина» и «Спартака». В общем, 45% матчей – без пропущенных голов.

Пока – вполне по графику прошлого сезона, где «Зенит» половину всех матчей – 15 – отыграл всухую. Из других чемпионских сезонов лучше всего получилось в 2019/20 – 13 сухих игр, это 43%. Но, например, в сезоне-2021/22 «Зенит» не пропускал только в восьми матчах.

Долгое время у «Краснодара» была самая крепкая оборона чемпионата, но теперь меньше всех пропускает «Зенит» – 19 голов.

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«Зенит» минимально победил «Балтику», не испытав особых проблем, хотя перебил соперника всего в два раза (14:6) и в створ тоже (6:3). С другой стороны, разница по xG очевидна (2,16:0,43), да и ни одного по-настоящему опасного момента соперник не создал.

Похоже, что вариант с отсутствием голов у калининградцев на этот матч был вполне жизнеспособным – учитывая матчи всухую у «Зенита» и очень слабую игру «Балтики» в атаке.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев; c-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов