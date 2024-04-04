Россиянки Горячкина и Лагно – фавориты шахматного турнира претенденток у букмекеров
Российские шахматистки считаются фаворитами турнира претенденток.
Соревнования пройдут в Торонто с 4 по 22 апреля. Победитель сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за звание чемпиона мира по шахматам.
В турнире сыграют две россиянки – Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Горячкина (2.85) – фаворит по версии букмекеров, Лагно (4.80) делит второе место с китаянкой Лэй Тинцзе (4.80).
Фавориты турнира претенденток у букмекеров:
1. Александра Горячкина (Россия) – 2.85
2-3. Екатерина Лагно (Россия) – 4.80
2-3. Лэй Тинцзе (Китай) – 4.80
4. Рамешбабу Вайшали (Индия) – 8.00
5. Тань Чжунъи (Китай) – 9.00
6. Хампи Конеру (Индия) – 10.00
7. Анна Музычук (Украина) – 17.00
8. Нургюл Салимова (Болгария) – 30.00
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