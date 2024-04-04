Россиянки Горячкина и Лагно – фавориты шахматного турнира претенденток у букмекеров

Российские шахматистки считаются фаворитами турнира претенденток.

Соревнования пройдут в Торонто с 4 по 22 апреля. Победитель сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за звание чемпиона мира по шахматам.

В турнире сыграют две россиянки – Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Горячкина (2.85) – фаворит по версии букмекеров, Лагно (4.80) делит второе место с китаянкой Лэй Тинцзе (4.80).

Фавориты турнира претенденток у букмекеров:

1. Александра Горячкина (Россия) – 2.85

2-3. Екатерина Лагно (Россия) – 4.80

2-3. Лэй Тинцзе (Китай) – 4.80

4. Рамешбабу Вайшали (Индия) – 8.00

5. Тань Чжунъи (Китай) – 9.00

6. Хампи Конеру (Индия) – 10.00

7. Анна Музычук (Украина) – 17.00

8. Нургюл Салимова (Болгария) – 30.00

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