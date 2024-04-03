Более 10 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры

Более 10 тысяч казахстанцев воспользовались сервисом самоограничения от азартных игр.

«По состоянию на 1 апреля этого года через мобильное приложение eGov mobile онлайн-услугой воспользовались более 7 тысяч граждан и резидентов Казахстана», – сообщили в Министерстве туризма и спорта.

Казахстанцы также могут подать письменное заявление о самоограничении от азартных игр через организаторов игорного бизнеса. По данным Tengrinews, в бумажном формате это сделали более 3 тысяч человек.

Онлайн-сервис самоограничения заработал в Казахстане в начале марта. После подачи заявления лицо вносится в реестр ограниченных от участия в азартных играх и пари на срок от 6 месяцев до 1 года без права отзыва заявления.

До истечения срока самоисключения можно подать заявление о продлении ограничения.

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