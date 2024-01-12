Праздничный экспресс с коэффициентом 4935,77 принес клиенту BetBoom больше 450 000 рублей!

Клиент букмекерской компании BetBoom порадовал себя успешным экспрессом с коэффициентом 4935,77 в начале нового года и перед Рождеством. Он поставил 100 рублей на 16 европейских футбольных матчей. Сумма выигрыша составила 493 578 рублей.

Перед тем как начать разбирать купон беттора стоит отметить, что собран «паровоз» был 1 января, а последние матчи из него зашли уже вечером 6 января. Клиенту BetBoom пришлось почти неделю ждать как пройдут все матчи из экспресса, но оно того стоило.

Наиболее сложными с точки зрения прохода оказались несколько ставок. Например, матч 1/8 финала Кубка Италии, где сошлись футболисты «Ромы» и «Кремонезе». Беттор поставил на победу римского коллектива, для которого игра получилась тяжелейшей и волевой. В первой половине матча забили гости. Хозяева ответили точным ударом лишь на 77-й минуте встречи. А еще через несколько минут римляне вырвали победу — Пауло Дибала реализовал пенальти. Таким образом, «Рома» обыграла противника со счетом 2:1, а ставка беттора зашла.

Настоящим триллером можно назвать встречу «Жироны» с «Атлетико» в рамках чемпионата Испании. Здесь клиент BetBoom поставил на победу хозяев. Это был почти одним из самых результативных матчей из всего купона. Гости смогли отыграться когда счет был 1:3, но пропустили мяч в дополнительное время второй половины игры. В итоге при счете 4:3 ставка беттора зашла. Если бы не мяч Ивана Мартина, который в окружении четырех противников закинул мяч в «девятку», то весь купон мог бы развалиться.

Такой же нервной была игра 19-го тура чемпионата Испании, где встречались «Сельта» и «Бетис». Беттор предположил, что успех будет на стороне хозяев, но первый же мяч забили гости на 6-й минуте игры. Через некоторое время спустя забили уже футболисты «Сельты». На табло зиял счет 1:1 до самого конца игры. Лишь в дополнительное время второго тайма хозяева забили нужный беттору победный гол. Игра завершилась со счетом 2:1!

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