«Реал» – «Барселона»: 70% игроков БЕТСИТИ ставят на победу мадридцев в финале Суперкубка

14 января в финале Суперкубка Испании сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде и начнется в 22:00.

В полуфинале «Реал» в дополнительное время обыграл «Атлетико» (5:3). Основные 90 минуте матча завершились со счётом 3:3, а в конце овертайма команда Карло Анчелотти дожала оппонента.

«Барселона» в игре за выход в финал оказалась сильнее «Осасуны», встреча завершилась со счетом 2:0.

Соперники по «Эль-Классико» находятся в хорошей форме. Мадридцы выиграли в основное время 10 из 12 последних матчей. Последнее поражение столичный клуб потерпел в сентябре, когда в мадридском дерби уступил «Атлетико» (1:3). Каталонцы победили в четырех последних играх.

«Реал» выиграл два последних официальных очных матча. В первом круге нынешнего сезона Примеры мадридцы победили со счетом 2:1.

Аналитики БЕТСИТИ считают команду Анчелотти фаворитом финального матча. На победу королевского клуба в основное время дают 2.32. Вероятность успеха каталонцев по истечении 90 минут равна 3.10, ничья идет за 3.80.

В 10 из 11 последних «Эль-Классико» было забито три и более мячей. На ТБ 2.5 в предстоящем матче предлагают кэф 1.83.

Игроки БЕТСИТИ считают, что мадридцы продолжат победную серию в матчах с принципиальным соперником. На победу «Реала» в основное время ставят 70% бетторов, 15% взяли выигрыш «Барселоны», еще 15% выбрали ничью.

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