«Барселона» – «Осасуна»: где смотреть онлайн прямую трансляцию Суперкубка Испании бесплатно в Казахстане

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, в финале одолев мадридский «Реал». В этом розыгрыше Суперкубка команда Хави сыграет в полуфинале с «Осасуной» – прошлым финалистом Кубка Испании. Посмотреть прямую трансляцию этого матча бесплатно смогут клиенты FONBET – букмекера с самыми быстрыми выплатами в Казахстане.

Где смотреть прямую трансляцию «Барселона» – «Осасуна»



Матч между «Барселоной» и «Осасуной» состоится в 01:00 по Астане, в ночь с четверга на пятницу, 12 января, на нейтральном стадионе в Эр-Рияде. Телеканалы в Казахстане игру не покажут, но прямая трансляция полуфинала Суперкубка Испании будет доступна на сайте и в приложении FONBET.

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«Барселона»

Каталонцы начали год двумя победами, однако в декабре не раз оступались. В пяти последних матчах в прошлом году команда Хави одержала всего одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Во всех проигранных матчах «Барселона» пропускала минимум три мяча. Несмотря на это, эксперты FONBET верят в успех «Барселоны». На победу сине-гранатовых можно поставить с коэффициентом 1.40, на проход в финал Суперкубка – за 1.19.

«Осасуна»

«Осасуна» стала сенсацией прошлого Кубка Испании, где дошла до финала. В решающем матче памплонцы проиграли «Реалу» (1:2). К тому же «Осасуна» завершила сезон 2022/23 в зоне еврокубков. В текущем чемпионаты команда Хагобы Аррасате идет в середине турнирной таблицы в 10 очках от зоны еврокубков. В 10 последних матчах во всех турнирах «Осасуна» одержала всего 2 победы в основное время. На победу памплонцев в основное время полуфинала Суперкубка можно поставить за 7.20.

Не стоит недооценивать «Осасуну», которая забивала «Барселоне» в двух из трех последних очных матчей. Регистрируйтесь в FONBET, пополняйте счет, смотрите матч и забирайте фрибет до 200 000 тенге на первый депозит!