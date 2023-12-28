80% россиян готовы посещать игорные зоны. 44% считают нелегальные онлайн-казино законными (АИРИС)

Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) узнала об отношении россиян к азартным играм, опросив более 1000 человек.

Согласно данным исследования, 80% россиян готовы посещать игорные зоны. 48% опрошенных таким образом хотят отдохнуть и отвлечься, 47% - получить яркие эмоции, 45% - понять, что такое игорная зона, 40% - необычно провести время с близкими.

У 72% россиян игорные зоны вызывают нейтральные или положительные ассоциации.

Почти половина россиян (44%) воспринимают нелегальные онлайн-казино как легальный бизнес. Они ошибочно считают онлайн-казино законными из-за их активной рекламы и необходимости пройти регистрацию.

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