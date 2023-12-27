OLIMPBET и «Манчестер Юнайтед» принесли клиенту выигрыш в 758 тысяч рублей

Невероятный камбэк «МЮ» и результативность тольяттинской «Лады» подарили клиентам OLIMPBET невероятные эмоции и финансовую выгоду.

«МЮ» играл домашний матч с «Астон Виллой». Гости уже обыгрывали в этом сезоне «Ман Сити» и «Арсенал». Бирмингемцы и в этот раз были близки к успеху, ведя к 26-й минуте со счетом 2:0. На второй тайм хозяева вышли максимально заряженными, отыгрались благодаря дублю Гарначо. При счете 2:2 клиент OLIMPBET поставил 257 тысяч рублей на победу «Ман Юнайтед» с коэффициентом 2.95. Гол датчанина Хёйлунна зафиксировал победу «МЮ» 3:2, а счет игрока пополнился на 758 000 рублей.

Другой выигрышный купон восхищает смелым коэффициентом. Клиент компании рискнул и зарядил 500 рублей на то, что «Лада» забьет три или более голов в матче с «Металлургом» из Магнитогорска. Коэффициент на это составил 50.00. Ставка была сделана при счете 0:0, в конце первого периода. В итоге тольяттинцы бодро проехались по сопернику, выиграв 5:1. А клиент поднял 25 тысяч рублей.

Букмекерская компания OLIMPBET поздравляет всех счастливчиков с победой и напоминает, что всех новых клиентов ждет специальная акция – 100% возврат первой ставки в случае, если первое пари не сыграет.