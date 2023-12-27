ЕРАИ вступил в дело по аннулированию лицензии «1хСтавки»

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) выступит в качестве третьего лица в деле между ФНС и БК «1хСтавка» об аннулировании букмекерской лицензии, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Первое заседание по иску федеральной налоговой службы к «1xСтавке» состоится 27 декабря.

Букмекер прекратил прием ставок в январе. «1хСтавка» проигнорировала требование ЕРАИ предоставить ряд технической информации, в связи с чем букмекера отключили от ЕЦУПИСа и информационной системы регулятора.

ФНС может аннулировать лицензию букмекера, если он не выплатил или не в полной мере выплатил целевые отчисления за отчетный квартал. Также лицензия аннулируется, если букмекер не осуществляет свою деятельность в течение 6 месяцев.

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