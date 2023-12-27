ЕРАИ вступил в дело по аннулированию лицензии «1хСтавки»

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) выступит в качестве третьего лица в деле между ФНС и БК «1хСтавка» об аннулировании букмекерской лицензии, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Первое заседание по иску федеральной налоговой службы к «1xСтавке» состоится 27 декабря.

Букмекер прекратил прием ставок в январе. «1хСтавка» проигнорировала требование ЕРАИ предоставить ряд технической информации, в связи с чем букмекера отключили от ЕЦУПИСа и информационной системы регулятора.

ФНС может аннулировать лицензию букмекера, если он не выплатил или не в полной мере выплатил целевые отчисления за отчетный квартал. Также лицензия аннулируется, если букмекер не осуществляет свою деятельность в течение 6 месяцев.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто станет следующим президентом США? Кто заберет «Оскар»? А «Грэмми»?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий