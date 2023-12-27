Кто станет следующим президентом США? Кто заберет «Оскар»? А «Грэмми»?

Некоторые зарубежные букмекеры принимают ставки не только на спортивные события. У них можно поставить на политику, кино, музыку. Можно сделать ставку даже на то, какая страна следующей запретит тикток или на то, кто станет следующим мужем Бритни Спирс. В тесте вас ждут еще несколько интересных вопросов. Поехали!

Фото: Gettyimages.ru/Scott Olson