«Интер Майами» закрепился главным претендентом на победу в МЛС после перехода Суареса

Букмекеры обновили котировки на итоги следующего сезона МЛС.

После перехода Луиса Суареса в «Интер Майами» клуб укрепился в статусе главного фаворита лиги. Букмекеры оценивают возможное чемпионство команды коэффициентом 4.50.

«Лос-Анджелес» – основной конкурент команды Суареса и Месси за 7.00.

Топ-5 фаворитов сезона МЛС у букмекеров:

«Интер Майами» — 4.50

«Лос-Анджелес» — 7.00

«Коламбус Крю» — 9.50

«Цинциннати» — 12.00

«Филадельфия Юнион» — 13.00

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