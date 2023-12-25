«Интер Майами» закрепился главным претендентом на победу в МЛС после перехода Суареса
Букмекеры обновили котировки на итоги следующего сезона МЛС.
После перехода Луиса Суареса в «Интер Майами» клуб укрепился в статусе главного фаворита лиги. Букмекеры оценивают возможное чемпионство команды коэффициентом 4.50.
«Лос-Анджелес» – основной конкурент команды Суареса и Месси за 7.00.
Топ-5 фаворитов сезона МЛС у букмекеров:
«Интер Майами» — 4.50
«Лос-Анджелес» — 7.00
«Коламбус Крю» — 9.50
«Цинциннати» — 12.00
«Филадельфия Юнион» — 13.00
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