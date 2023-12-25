Камбэк Кови в «Спартаке» и очередная неудача «Челси» помогли клиентам OLIMPBET сорвать куш перед Новым Годом

В минувшее воскресенье два игрока OLIMPBET неплохо подняли себе настроение перед Новым годом, сделав ставки на матчи КХЛ и АПЛ.

Уверенная победа партнера OLIMPBET ХК «Спартак», над китайским клубом «Куньлунь», оказалась результативной не только для клуба, но и для клиента БК. Ставка на тотал больше 5.5 шайб в размере 210 тысяч, принесла клиенту компании 373 800 рублей, коэффициент на данный исход был – 1.78. Отдельно стоит отметить, что к разгрому приложил клюшку вернувшийся в родную команду Илья Ковальчук, забросивший в первом же матче. Победа со счетом 5:2 позволила красно-белым укрепить позиции в турнирной таблице – москвичи лидируют в своем дивизионе.

Солидный выигрыш был зафиксирован и по итогам встречи АПЛ «Вулверхэмптон» – «Челси». Лондонцы, которые проводят неудачный сезон, после нескольких хороших игр, вновь оступились. «Волки» всегда уверенно выглядят на домашней арене, и в этот раз не испугались именитого соперника. Поверил в них и клиент OLIMPBET, зарядивший на 63-й минуте встречи 326 000 рублей на П1 с коэффициентом – 1.57. Хозяева к тому моменту вели 1:0. А завершился матч победой «Вулверхэмптона» со счетом 2:1.

Букмекерская компания OLIMPBET поздравляет всех счастливчиков с победой и напоминает, что всех новых клиентов ждет специальная акция – 100% возврат первой ставки в случае, если первое пари не сыграет.