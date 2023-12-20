В России чаще всего ставят на матчи «Спартака». «Зенит» – 2-й, ЦСКА – 3-й

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Букмекер «Бетбум» составил рейтинг самых популярных команд чемпионата России среди своих клиентов.

Чаще всего бетторы ставят на матчи «Спартака» – на игры московского клуба приходится 8,64% от всего оборота ставок на РПЛ.

Вторым по популярности стал «Зенит» (8,32%). ЦСКА замкнул тройку с 7,28%.

Топ-5 популярных команд РПЛ у бетторов:

1. «Спартак» — 8,64%.

2. «Зенит» — 8,32%

3. ЦСКА — 7,28%

4. «Краснодар» — 7,25%

5. «Динамо» — 6,65%

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Миранчук дождался: 🤝 три результативных действия подряд в «Аталанте» 🤝 открытие линии на сезон. Тотал установлен на 2,5

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