В России чаще всего ставят на матчи «Спартака». «Зенит» – 2-й, ЦСКА – 3-й
Букмекер «Бетбум» составил рейтинг самых популярных команд чемпионата России среди своих клиентов.
Чаще всего бетторы ставят на матчи «Спартака» – на игры московского клуба приходится 8,64% от всего оборота ставок на РПЛ.
Вторым по популярности стал «Зенит» (8,32%). ЦСКА замкнул тройку с 7,28%.
Топ-5 популярных команд РПЛ у бетторов:
1. «Спартак» — 8,64%.
2. «Зенит» — 8,32%
3. ЦСКА — 7,28%
4. «Краснодар» — 7,25%
5. «Динамо» — 6,65%
Миранчук дождался: 🤝 три результативных действия подряд в «Аталанте» 🤝 открытие линии на сезон. Тотал установлен на 2,5