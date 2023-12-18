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Миранчук дождался: 🤝 три результативных действия подряд в «Аталанте» 🤝 открытие линии на сезон. Тотал установлен на 2,5

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Алексей Миранчук в «Аталанте» – история Золушки и злой мачехи по фамилии Гасперини. Россиянин уже четвертый год старается в Серии А, вот только три из них – дальний угол скамейки и постоянные мантры тренера: «Он для меня важен, не продам».

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Три действия – три матча

В декабре полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сделал первые результативные действия в сезоне. Россиянин отдал голевую передачу в двух матчах подряд – против «Милана» (3:2) и «Ракува» (4:0), а потом выскочил на замену на 85-й минуте матча с «Салернитаной», спустя пять минут – гол. Впервые за 11 месяцев – 21 января он поразил ворота «Фиорентины», играя за «Торино».

Поставить на ассист Миранчука в матче с «Салернитаной» можно было за 4.50. Коэффициент на гол задержался на 3.70.

По информации инсайдеров «Матч ТВ», полузащитник сборной России хочет больше игрового времени в «Аталанте», но клуб из Бергамо не может гарантировать ему регулярную практику. Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что у Миранчука был разговор с представителями «Аталанты», так как его не устраивает малое количество игрового времени. Может зимой в аренду?

Тотал больше 2,5 – букмекеры отреагировали

Месяц назад царь и легенда «Сельты» Александр Мостовой поддержал Алексея, заявив, что тот еще может перезапустить карьеру.

«Не хочется ставить крест на карьере Алексея в Европе. Да, в одном клубе не пошло, но возраст ему еще позволяет перезапустить карьеру в каком-нибудь другом клубе или чемпионате. Главное, чтобы он сейчас духом не упал из-за сложившейся ситуации в «Аталанте». Конечно, отсутствие игровой практики бьет по уверенности игрока. Лишь бы Миранчук не повторил путь Кокорина, который так и не раскрыл свой потенциал до конца», — сказал экс-игрок сборной России.

После этого случились две голевые и гол! Царь знал, получается?

В эксклюзивной линии БЕТСИТИ появилось два тотала на сезон Алексей. Важно, что если полузащитник уедет из «Аталанты» – отмена. Итак, в Серии А:

● Тотал больше 2,5 голов за «Аталанту» – 2.90, меньше – 1.36. 

● Тотал больше 2,5 ассистов за «Аталанту» – 2.40, меньше – 1.51.

Дальше два пути: Гасперини упирается рогом в который раз и Миранчук никуда не уходит – выходя на замену. Тогда линия живет до конца сезона. Все-таки уход в аренду, пару-тройку команд в Алексее заинтересованы в Италии. Хотя на горизонте всплыл шпиль из Петербурга. 

Роналду забьет за карьеру больше Месси по версии букмекеров. Стоит ли на это поставить? 

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it, Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press

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