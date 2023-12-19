«Ман Сити» стартует на клубном ЧМ против «Уравы». Клуб пропускает 8 матчей подряд – японцы забьют за 2.20

«Манчестер Сити» встретится с «Урава Ред Даймондс» на клубном чемпионате мира.

Английский клуб пропустил в 8 матчах подряд. «Урава» не уходит с поля без гола в 8 последних встречах. Поставить на то, что японский клуб забьет, можно за 2.20.

«Ман Сити» – явный фаворит встречи у букмекеров за 1.16. На ничью дают коэффициент 8.40, на победу «Уравы» – 18.00.

Матч состоится 19 декабря и начнется в 21:00 мск.

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