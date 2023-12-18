Овечкин не забивает 13 матчей подряд. Букмекеры считают, что он забросит максимум 24 шайбы за регулярку

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Александр Овечкин не отметился заброшенными шайбами в игре с «Каролиной» (2:1 Б).

Капитан «Вашингтона» не забил в 13 матчах подряд, обновив свой антирекорд в НХЛ.

Овечкин набрал 17 (5+12) очков в 29 матчах сезона. Букмекеры дают коэффициент 1.72 на то, что Овечкин забросит максимум 24 шайбы за регулярный чемпионат. Тотал больше 24.5 идет за 2.00.

38-летний россиянин отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 67 голов.

БК «Тенниси» по-прежнему дает 1.85 на то, что Овечкин побьет рекорд канадца. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что капитан «Вашингтона» не превзойдет достижение канадца.

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6 комментариев
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10 бы осилить....
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+4
Саня, безусловно, очень сдал относительно себя самого даже в сравнении с прошлым сезоном, но команда идет в зоне плов, с положительной разницей побед и поражений +3. Например волшебный Куч с Тампой как это ни странно, ниже с - 3, ниже Вашиков также пингвины с нестареющим Малкиным и вечным Кросби с крутой статистикой, а еще ниже их нефтяники с лучшим в прошлом сезоне Маком.
Не оправдываю Ови, но может всё впереди, хочется верить. У него были провальные сезоны и до этого, когда был моложе, но его уже списывали. Посмотрим, может подстроится и перестроится
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а кто дает ТМ24,5 за 1,72? я бы взял
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Уже третья новость за полдня с заголовком про то, что Овечкин не забивает 13 матчей!
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А вот ххлг считает, что он забросит все 60
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Ответ Ответ года
Уже третья новость за полдня с заголовком про то, что Овечкин не забивает 13 матчей!
какой ты наблюдательный!
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