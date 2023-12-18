Овечкин не забивает 13 матчей подряд. Букмекеры считают, что он забросит максимум 24 шайбы за регулярку

Александр Овечкин не отметился заброшенными шайбами в игре с «Каролиной» (2:1 Б).

Капитан «Вашингтона» не забил в 13 матчах подряд, обновив свой антирекорд в НХЛ.

Овечкин набрал 17 (5+12) очков в 29 матчах сезона. Букмекеры дают коэффициент 1.72 на то, что Овечкин забросит максимум 24 шайбы за регулярный чемпионат. Тотал больше 24.5 идет за 2.00.

38-летний россиянин отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 67 голов.

БК «Тенниси» по-прежнему дает 1.85 на то, что Овечкин побьет рекорд канадца. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что капитан «Вашингтона» не превзойдет достижение канадца.

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