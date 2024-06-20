Илья Васильев сделал прогноз на матч Испания – Италия с коэффициентом 4.10

Автор Спортса Илья Васильев сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Испания – Италия.

«Испания – Италия – один из главных матчей группового этапа. Испания вынесла Хорватию, но обороне все было не так однозначно. Учитывая структуру Италию, есть все шансы, чтобы периодически позиционно расставляться и создавать моменты. У Испании тоже достаточно ресурсов для прессинга и классных атак.

Думаю, что это равные команды с небольшим перевесом Италии. При этом считаю наиболее логичным исходом ничью, в которой обе забьют (4.10)», – считает Васильев.

Матч пройдет 20 июня и начнется в 22:00 мск.

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