Илья Васильев сделал прогноз на матч Испания – Италия с коэффициентом 4.10

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Автор Спортса Илья Васильев сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Испания – Италия.

«Испания – Италия – один из главных матчей группового этапа. Испания вынесла Хорватию, но обороне все было не так однозначно. Учитывая структуру Италию, есть все шансы, чтобы периодически позиционно расставляться и создавать моменты. У Испании тоже достаточно ресурсов для прессинга и классных атак.

Думаю, что это равные команды с небольшим перевесом Италии. При этом считаю наиболее логичным исходом ничью, в которой обе забьют (4.10)», – считает Васильев.

Матч пройдет 20 июня и начнется в 22:00 мск.

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2 комментария
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Зачем они это делают, кто-то спросит? Один вот вчера "перекрывал гол Германии форой Венгров +1.5" ... и "потерял веру в человечество" (обещал, по крайней мере). Почти каждый прогноз провидцев и "мастеров" анализа неправильный. Вряд ли они позорятся бесплатно. На зарплатах в БК и помогают "раздевать" доверчивых, вот и всё!
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