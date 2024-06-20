Италия выиграла в полуфинале три года назад, но теперь Испания – фаворит

Сборные Италии и Испании встретятся в непредсказуемом матче 2-го тура Евро-2024.

На прошлом чемпионате Европы команды пересекались на стадии полуфинала. Сборной Италии удалось выиграть по пенальти.

Сейчас у испанцев есть шанс поквитаться, они считаются фаворитами. Winline дает коэффициент 2,28 на победу «красной фурии».

За последние годы Испания дважды обыгрывала Италию в Лиге наций. Неудивительно, что «скуадра адзурра» не считается фаворитом в преддверии еще одного очного матча. Winline дает возможность поставить на итальянцев с коэффициентом 3,60.

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