«Итальянцы были очень невнятными в первом туре». Бельский сделал прогноз на матч Испания – Италия

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч Испания – Италия на Евро-2024.

«Итальянцы были очень невнятными в первом туре. Албания, конечно, молодцом, но, кажется, что Италия могла бы раздать более уверенную победу.

Но не стоит обманываться и результатом испанцев. Да, победили разгромно, но ведь забили все в первом тайме, а во втором Хорватия просто не реализовала свои моменты, которые были ой какие неприятные. И это хорваты с довольно старой и уставшей командой.

Одно понятно точно: обе команды умеют атаковать, а вот с обороной может получиться очень по-разному. Поэтому ожидаю веселья и беру ТБ 2.5 за 2.23 по линии БЕТСИТИ. Выбирать одну из сторон можно, но тут уже на свой страх и риск, потому что закончиться такая встреча может как угодно. После первого тура логично, что Испания фаворит (на победу можно поставить за 2.18, на триумф итальянцев — за 4.00).

Но я вообще не удивлюсь, если Федерико Кьеза выйдет и сотворит магию, тем более что против албанцев он был в полном порядке (особенно контрастирует на фоне недовольства «Ювентуса» его формой и желания клуба продать Федерико). Верите в Кьезу? Его гол можно взять за 4.50», – заявил Бельский.

Матч состоится 20 июня и начнется в 22:00 мск.

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