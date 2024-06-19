«Итальянцы были очень невнятными в первом туре». Бельский сделал прогноз на матч Испания – Италия

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч Испания – Италия на Евро-2024.

«Итальянцы были очень невнятными в первом туре. Албания, конечно, молодцом, но, кажется, что Италия могла бы раздать более уверенную победу.

Но не стоит обманываться и результатом испанцев. Да, победили разгромно, но ведь забили все в первом тайме, а во втором Хорватия просто не реализовала свои моменты, которые были ой какие неприятные. И это хорваты с довольно старой и уставшей командой.

Одно понятно точно: обе команды умеют атаковать, а вот с обороной может получиться очень по-разному. Поэтому ожидаю веселья и беру ТБ 2.5 за 2.23 по линии БЕТСИТИ. Выбирать одну из сторон можно, но тут уже на свой страх и риск, потому что закончиться такая встреча может как угодно. После первого тура логично, что Испания фаворит (на победу можно поставить за 2.18, на триумф итальянцев — за 4.00).

Но я вообще не удивлюсь, если Федерико Кьеза выйдет и сотворит магию, тем более что против албанцев он был в полном порядке (особенно контрастирует на фоне недовольства «Ювентуса» его формой и желания клуба продать Федерико). Верите в Кьезу? Его гол можно взять за 4.50», – заявил Бельский.

Матч состоится 20 июня и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Фавориты Евро: что изменилось после 1-го тура? Динамика в картинках

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Италия пересрёт Испанию
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий