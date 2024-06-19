Денисов про отстранение на год условно: «Ощущение, будто я ставки на игры делал, купил матч. После апелляции ужесточили наказание. «Это будет тебе уроком» – так сказали. Каким уроком?»
Игорь Денисов считает ошибкой его дисквалификацию на год условно.
Бывший хавбек «Зенита» и сборной России был отстранен от футбола на год условно за неправомерное участие игрока молодежной команды «Торпедо», которую он тренирует.
– Что вы сказали на КДК?
– Я признал, что я виноват. Сказал: «Я готов понести наказание большим штрафом, но не снимайте три очка. Дети заслужили эту победу. Они ни при чем». Я с такой ситуацией столкнулся в первый раз.
– Какая была реакция КДК?
– «Это будет тебе уроком» – так мне сказали. Каким уроком? Вы делаете так, что у меня руки опускаются. КДК мог объявить выговор или назначить штраф, но они присудили поражение.
Давайте я сам буду отвечать за себя. Это моя проблема, что я не смог организовать работу с бумажками. Я не понимаю, почему нельзя пойти навстречу человеку, который создает команду.
У меня команда детей, которые не подошли академии. Я даю им второй шанс. Содержу ребят, которые у меня пашут, дают результат. Да, это моя инициатива – содержать команду, вкладывать деньги, у меня и сын играет здесь. Но вы хотя бы навстречу можете пойти? Дайте мне любое другое наказание, но не наказывайте детей из-за какой-то ерунды, они не заслужили это поражение.
– Решение было вынесено еще 24 мая. О вашем условном отстранении стало известно 16 июня.
– По итогам заседания нам присудили поражение в матче с «Космосом». «Торпедо» подало апелляцию. После апелляции они дали мне вердикт еще жестче и сказали, что я условно наказан на год. Ощущение, будто я ставки на игры делал, купил матч или выпустил «кошеного» футболиста. Не знаю, почему они ужесточили наказание.
– Что произошло с человеком, который допустил ошибку? Он наказан?
– Да, он уволен. Человек признался, что ошибся, и объяснил тем, что он «поплыл». Этот вопрос исчерпан.
– Что означает ваше условное отстранение?
– Если повторю такую же ошибку, будет отстранение на год.
– Вас пугают перспективы детского футбола при наличии таких решений?
– Конечно. До последнего надеялся, что принятое решение будет пересмотрено.
Я не хочу молчать о таких вещах. Почему дети в 12-13 лет должны сталкиваться с подобными несправедливыми ситуациями? Они спрашивают, почему так произошло, ведь мы же честно выиграли матч. Я отвечаю: «Потому что я бумажками не умею заниматься».
Я считаю, что таких решений не должно быть. С одной стороны, мы говорим, что мы хотим поднимать детский футбол, что мы за развитие детей, а с другой – мы лишаем детскую команду честной победы за выход игрока на год младше на четыре минуты матча, – сказал тренер «Торпедо», работающий с игроками 2011 года рождения.
Денисов отстранен от футбола на год условно за неправомерное участие игрока молодежной команды «Торпедо», которую он тренирует
В итоге главные сверхразумы по-моему те представители Торпедо, которые додумались подать апелляцию на столь очевидную ситуацию. Получили просто заслуженный технарь без дополнительных санкций и играете дальше спокойно.
Мы играли матч лет в 13 на чемпионат города
У одного парня из моей команды были 2 футболки: с 6 и 8 номерами
Тренер спросил, под каким он будет играть, тот ответил, что под 8
Заявку на матч заполнили, игру выиграли мы со счетом то ли 7:1, то ли 8:1
После игры тренер команды соперников сказал судье, что на поле был игрок под #6, которого не было в заявке
Итог: техническое поражение 0:3
Обидно было тогда))
серьёзно
– Да, он уволен."
А почему уволен? Потому что накосячил серьезно? Ну а почему тогда Денискин не доволен, что сняли три очка за серьезный косяк?
"– «Это будет тебе уроком» – так мне сказали. Каким уроком?"
С бумажками научишься работать, что непонятного?!
Да вы гребанулись там в КДК!
видимо в правилах нет такой опции, что младше и на чуть чуть вышел поиграть и не сильно повлияло...
В любом случае этот вопрос должны были решать до подачи документов в КДК между клубами...
Но детей могли бы и не наказывать, коли младше, да на 4 минуты.
Это , что и как надо было на повторном заседании КДК сказать, что бы минимальное наказание за нарушение (а нарушение реально было) - солидно усилили !!!
Игрок хороший , возможно неплохой тренер, но общение с людьми видимо не его конек… (что в клубе, что в сборной, что теперь тут - везде все виноваты и плохие и кругом скандалы…)
Если Игорь найдет человека который поможет ему более дипломатично высказывать свои мысли и оценивать ситуации, то возможно мы получим очень достойного тренера в будущем !!!
Но тут, могу предположить, еще кто-то счеты сводит лично с Денисовым.