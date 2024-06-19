Денисов про отстранение на год условно: «Ощущение, будто я ставки на игры делал, купил матч. После апелляции ужесточили наказание. «Это будет тебе уроком» – так сказали. Каким уроком?»

Игорь Денисов считает ошибкой его дисквалификацию на год условно.

Бывший хавбек « » и сборной России был отстранен от футбола на год условно за неправомерное участие игрока молодежной команды «Торпедо», которую он тренирует.

– Что вы сказали на КДК?

– Я признал, что я виноват. Сказал: «Я готов понести наказание большим штрафом, но не снимайте три очка. Дети заслужили эту победу. Они ни при чем». Я с такой ситуацией столкнулся в первый раз.

– Какая была реакция КДК?

– «Это будет тебе уроком» – так мне сказали. Каким уроком? Вы делаете так, что у меня руки опускаются. КДК мог объявить выговор или назначить штраф, но они присудили поражение.

Давайте я сам буду отвечать за себя. Это моя проблема, что я не смог организовать работу с бумажками. Я не понимаю, почему нельзя пойти навстречу человеку, который создает команду.

У меня команда детей, которые не подошли академии. Я даю им второй шанс. Содержу ребят, которые у меня пашут, дают результат. Да, это моя инициатива – содержать команду, вкладывать деньги, у меня и сын играет здесь. Но вы хотя бы навстречу можете пойти? Дайте мне любое другое наказание, но не наказывайте детей из-за какой-то ерунды, они не заслужили это поражение.

– Решение было вынесено еще 24 мая. О вашем условном отстранении стало известно 16 июня.

– По итогам заседания нам присудили поражение в матче с «Космосом». «Торпедо» подало апелляцию. После апелляции они дали мне вердикт еще жестче и сказали, что я условно наказан на год. Ощущение, будто я ставки на игры делал, купил матч или выпустил «кошеного» футболиста. Не знаю, почему они ужесточили наказание.

– Что произошло с человеком, который допустил ошибку? Он наказан?

– Да, он уволен. Человек признался, что ошибся, и объяснил тем, что он «поплыл». Этот вопрос исчерпан.

– Что означает ваше условное отстранение?

– Если повторю такую же ошибку, будет отстранение на год.

– Вас пугают перспективы детского футбола при наличии таких решений?

– Конечно. До последнего надеялся, что принятое решение будет пересмотрено.

Я не хочу молчать о таких вещах. Почему дети в 12-13 лет должны сталкиваться с подобными несправедливыми ситуациями? Они спрашивают, почему так произошло, ведь мы же честно выиграли матч. Я отвечаю: «Потому что я бумажками не умею заниматься».

Я считаю, что таких решений не должно быть. С одной стороны, мы говорим, что мы хотим поднимать детский футбол, что мы за развитие детей, а с другой – мы лишаем детскую команду честной победы за выход игрока на год младше на четыре минуты матча, – сказал тренер «Торпедо», работающий с игроками 2011 года рождения.

Денисов отстранен от футбола на год условно за неправомерное участие игрока молодежной команды «Торпедо», которую он тренирует