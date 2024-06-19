Денисов про отстранение на год условно: «Ощущение, будто я ставки на игры делал, купил матч. После апелляции ужесточили наказание. «Это будет тебе уроком» – так сказали. Каким уроком?»

Теги Зенит Игорь Денисов премьер-лига Россия Торпедо КДК РФС детский футбол Ставки на спорт Ставки на футбол Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Денисов считает ошибкой его дисквалификацию на год условно.

Бывший хавбек «Зенита» и сборной России был отстранен от футбола на год условно за неправомерное участие игрока молодежной команды «Торпедо», которую он тренирует.

– Что вы сказали на КДК?

– Я признал, что я виноват. Сказал: «Я готов понести наказание большим штрафом, но не снимайте три очка. Дети заслужили эту победу. Они ни при чем». Я с такой ситуацией столкнулся в первый раз.

– Какая была реакция КДК?

– «Это будет тебе уроком» – так мне сказали. Каким уроком? Вы делаете так, что у меня руки опускаются. КДК мог объявить выговор или назначить штраф, но они присудили поражение.

Давайте я сам буду отвечать за себя. Это моя проблема, что я не смог организовать работу с бумажками. Я не понимаю, почему нельзя пойти навстречу человеку, который создает команду.

У меня команда детей, которые не подошли академии. Я даю им второй шанс. Содержу ребят, которые у меня пашут, дают результат. Да, это моя инициатива – содержать команду, вкладывать деньги, у меня и сын играет здесь. Но вы хотя бы навстречу можете пойти? Дайте мне любое другое наказание, но не наказывайте детей из-за какой-то ерунды, они не заслужили это поражение.

– Решение было вынесено еще 24 мая. О вашем условном отстранении стало известно 16 июня.

– По итогам заседания нам присудили поражение в матче с «Космосом». «Торпедо» подало апелляцию. После апелляции они дали мне вердикт еще жестче и сказали, что я условно наказан на год. Ощущение, будто я ставки на игры делал, купил матч или выпустил «кошеного» футболиста. Не знаю, почему они ужесточили наказание.

– Что произошло с человеком, который допустил ошибку? Он наказан?

– Да, он уволен. Человек признался, что ошибся, и объяснил тем, что он «поплыл». Этот вопрос исчерпан.

– Что означает ваше условное отстранение?

– Если повторю такую же ошибку, будет отстранение на год.

– Вас пугают перспективы детского футбола при наличии таких решений?

– Конечно. До последнего надеялся, что принятое решение будет пересмотрено.

Я не хочу молчать о таких вещах. Почему дети в 12-13 лет должны сталкиваться с подобными несправедливыми ситуациями? Они спрашивают, почему так произошло, ведь мы же честно выиграли матч. Я отвечаю: «Потому что я бумажками не умею заниматься».

Я считаю, что таких решений не должно быть. С одной стороны, мы говорим, что мы хотим поднимать детский футбол, что мы за развитие детей, а с другой – мы лишаем детскую команду честной победы за выход игрока на год младше на четыре минуты матча, – сказал тренер «Торпедо», работающий с игроками 2011 года рождения.

Денисов отстранен от футбола на год условно за неправомерное участие игрока молодежной команды «Торпедо», которую он тренирует

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39 комментариев
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как бы вы его ни не навидели, но он пошел заниматься детским футболом и вообще футболом. Не лезет в депутаты, в тренера спартака как один шизик, в псевдоэксперты на тв, не высказывает "ценные" мнения из палаты. Изменил о нем мнение в лучшую сторону.
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В целом, конечно, всë труднее и труднее спорить с тем, кто сидит в КДК (
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Ответ Pelerin
В целом, конечно, всë труднее и труднее спорить с тем, кто сидит в КДК (
Да мало кто и спорит .
+14
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+13
Муть какая-то, вроде выпускать игрока, который даже на сезон не заявлен (не просто просрать внесение в протокол) — это максимальная кринжовость. Но и наказание, тем более его увеличение после апелляции (изначально только технарь) выглядит жестким.

В итоге главные сверхразумы по-моему те представители Торпедо, которые додумались подать апелляцию на столь очевидную ситуацию. Получили просто заслуженный технарь без дополнительных санкций и играете дальше спокойно.
+12
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+11
Ответ Mario Balohulli
Как говорила Му-му: чего-то ты не договариваешь, Герасим.
Извини но чушь какую от написал. Развивают детский футбол. Сами деньги не вкладывают а запрещают разными способами частные деньги продв гая другими способами конкретные академии под которыми сидят агенты. И ты выдаёт такой комментарий ради чего?ты ситуацию изучил или напечатал ради напечатывания?
+19
-9
+10
Ответ Fintt
На год МЛАДШЕ??!!! Да вы гребанулись там в КДК!
Вот я тоже обратил внимание. Ладно бы старше, но младше. Это какой то сюрр
+9
0
+9
У меня вообще забавный случай был
Мы играли матч лет в 13 на чемпионат города
У одного парня из моей команды были 2 футболки: с 6 и 8 номерами
Тренер спросил, под каким он будет играть, тот ответил, что под 8
Заявку на матч заполнили, игру выиграли мы со счетом то ли 7:1, то ли 8:1
После игры тренер команды соперников сказал судье, что на поле был игрок под #6, которого не было в заявке
Итог: техническое поражение 0:3
Обидно было тогда))
+8
0
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сам просит не наказывать, а сам уволил человека за первый же пр**б???
серьёзно
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"– Что произошло с человеком, который допустил ошибку? Он наказан?
– Да, он уволен."
А почему уволен? Потому что накосячил серьезно? Ну а почему тогда Денискин не доволен, что сняли три очка за серьезный косяк?
"– «Это будет тебе уроком» – так мне сказали. Каким уроком?"
С бумажками научишься работать, что непонятного?!
+13
-8
+5
На год МЛАДШЕ??!!!
Да вы гребанулись там в КДК!
+7
-2
+5
Как говорила Му-му: чего-то ты не договариваешь, Герасим.
+19
-16
+3
Ответ Fintt
А кстати, да! Но детей могли бы и не наказывать, коли младше, да на 4 минуты.
Принятие решений делается на основании правил...
видимо в правилах нет такой опции, что младше и на чуть чуть вышел поиграть и не сильно повлияло...
В любом случае этот вопрос должны были решать до подачи документов в КДК между клубами...
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Ответ Fintt
При всём прочем, найти для первого раза, с учетом всех извинений, наказание помягче. Но тут, могу предположить, еще кто-то счеты сводит лично с Денисовым.
На первом заседании ему и дали наказание помягче, но видимо на втором заседании он на столько удачно выступил, что наказание увеличили...
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Т.е. год условно это слишком жёсткое наказание за ошибку, а увольнение за эту ошибку это норм? Денисов как был неумным лицемером, так и остался. А нытьё вообще смешное, так как всё сделано в соответствии с регламентом. И да, "бумажки" нужно уметь читать и заполнять
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Ответ ZenitFan
Комментарий скрыт
Человек выше и не писал, что ему можно из-за этого регламент нарушать, что за нападки? Да и плюс, вам бы голову включить , человек ошибся не время младшего игрока в состав и тот отыграл 4 минуты, но вы сгорели так , будто он подставного игрока выставил, который все голы забил.
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Спортс пробил очередное дно. Денисов говорит что не справедливо снятие очков , а в заголовке про несправедливость отстранения на год условно.
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Наказание адекватное, условно, нечего детей к жульничеству с детства приучать
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Ответ Mishutka78
На первом заседании ему и дали наказание помягче, но видимо на втором заседании он на столько удачно выступил, что наказание увеличили...
А кстати, да!
Но детей могли бы и не наказывать, коли младше, да на 4 минуты.
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В кдк, в судейском корпусе сидят ….власть меняет людей, а некоторых и менять не нужно, свое лицо в нелепых ситуациях раскрывают. Начиная со штрафов за шутки и заканчивая наказанием детей. …..(одноразовые)
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Влад давно всё сказал про кдк
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Всё же Денисов не обучаемый…
Это , что и как надо было на повторном заседании КДК сказать, что бы минимальное наказание за нарушение (а нарушение реально было) - солидно усилили !!!
Игрок хороший , возможно неплохой тренер, но общение с людьми видимо не его конек… (что в клубе, что в сборной, что теперь тут - везде все виноваты и плохие и кругом скандалы…)
Если Игорь найдет человека который поможет ему более дипломатично высказывать свои мысли и оценивать ситуации, то возможно мы получим очень достойного тренера в будущем !!!
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У Деньгисова как всегда виноват кто-то другой кроме него )
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Из бумажек Денисов умеет работать только с купюрами.
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Ответ Bruin Lively
сам просит не наказывать, а сам уволил человека за первый же пр**б??? серьёзно
А где сказано, что первый?
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Ответ NIK7478
Соревнования официальные, есть регламент, обойти который в случае нарушений никто не имеет права! Это если без эмоций рассуждать. Поэтому нет смысла осуждать решение КДК. И еще: соревнования детей 2011 г.р., как можно выпускать пацана 2012 г.р.,даже если твой помощник уверяет, что мальчик заявлен?!Как он может быть заявлен, если он уже перешел в другую возрастную группу?! Чё-то я не догоняю. ) Денисов сам лопухнулся, доверившись своему "помощнику".
Если туго с математикой - игрок 12го года МЛАДШЕ, чем игрок 11го года. А младшие имеют право играть за старших, но не наоборот.
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Ответ schwein
Вот я тоже обратил внимание. Ладно бы старше, но младше. Это какой то сюрр
При всём прочем, найти для первого раза, с учетом всех извинений, наказание помягче.
Но тут, могу предположить, еще кто-то счеты сводит лично с Денисовым.
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Какой же святой человек...
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