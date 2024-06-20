Италия всего 3 раза пропустила больше одного гола на Евро в 21 веке

Сборные Испании и Италии встретятся во втором туре группового этапа Евро-2024.

Итальянцы пропустили больше одного гола на Евро всего три раза в 21 веке. В остальных 29 встречах с 2000 года сборная либо не пропускала, либо пропускала один мяч.

Букмекеры дают коэффициент 1.53 на тотал Испании меньше 1,5. На то, что испанцы забьют хотя бы два гола, можно поставить за 2.55.

Игра пройдет 20 июня и начнется в 22:00 мск.

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