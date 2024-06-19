Гендиректор ЕРАИ: «Нововведения в рекламе внесут сумятицу, передел и неразбериху в букмекерском рынке»

Гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев оценил возможные изменения в законе о рекламе азартных игр.

– Уже очень давно ведутся дискуссии о том, чтобы ввести послабления в ограничения по рекламе букмекеров – например, разрешить им использовать образы людей, как это было сделано для конных тотализаторов. Считает ли ЕРАИ целесообразным внесение каких-либо послаблений в рекламе для БК?

– Многие букмекеры сами не хотят никаких изменений в этом направлении. Это касается и образов в рекламе, и поднятия планки по времени трансляции рекламных роликов букмекеров.

Многие говорят, что рынок сейчас устоялся и эти нововведения внесут сумятицу, передел и неразбериху. Я, пожалуй, соглашусь с этим, – заявил Грачев.

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