Дания – Англия: бетторы БЕТСИТИ уверены во второй победе команды Саутгейта на ЕВРО

20 июня в матче второго тура ЕВРО-2024 сыграют сборные Дании и Англии. Встреча группы C пройдет во Франкфурте-на-Майне и начнется в 19:00 мск.

В стартовых играх чемпионата Европы англичане со счетом 1:0 обыграли сербов, а датчане сыграли вничью 1:1 со Словенией.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, команда Гарета Саутгейта – фаворит предстоящего матча. На победу англичан предлагают коэффициент 1.69, на успех скандинавов дают 6.00, ничья идет за 3.80.

При этом Англия ни разу не выиграла в основное время в трех предыдущих очных матчах – две ничьи и победа датчан. В последний раз команды встречались в полуфинале ЕВРО-2020. В первые 90 минут команды забили по одному разу, а в дополнительное время победу англичанам принес гол Гарри Кейна.

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Эксперты считают, что встреча будет малорезультативной. На ТМ 2.5 дают кэф 1.66, на ТБ 2.5 предлагают 2.30. Обмен голами идет за 2.24, противоположный исход «ОЗ:нет» оценивается кэфом 1.65.

Интересно выглядит комбинированная ставка «П2 и ТМ 4.5» за 1.90, «П2 и ТМ 5.5» можно взять за 1.73.

Лидер атак сборной Англии Гарри Кейн не забил в стартовом матче ЕВРО и точно будет настроен на гол в игре с датчанами. Кэф на его мяч в ворота скандинавов равен 2.20.

Игроки БЕТСИТИ уверены во второй победе англичан на ЕВРО. На П2 поставили 80% бетторов, только 10% верят в победу Дании, еще 10% выбрали для ставки ничью.

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