Все ждут от Англии победы над Данией. Реванша за 2021-й не будет?

Сборные Дании и Англии встретятся в рамках 2-го тура Евро-2024.

На прошлом чемпионате Европы датчане набрали отличную форму и дошли до полуфинала, где повели в счете в противостоянии с англичанами, но затем упустили преимущество и в итоге вылетели, пропустив в экстра-тайме. Получится ли взять реванш? Вряд ли…

«Фонбет» видит явного фаворита в сборной Англии. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1,70.

Шансы датчан котируются гораздо ниже. Зато коэффициент на победу этой сборной шикарный – 6,00!

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