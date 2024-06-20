«Предположу, что в матче Дания – Англия будет гол головой». Прогноз Лукомского с коэффициентом 5.60

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Дания – Англия на Евро-2024.

Автор Спортса поставил за 5.60 на то, что в игре будет гол головой.

«Предположу, что в матче Дания – Англия будет гол головой. Важная оговорка: если гол вообще будет, то неплохой шанс, что именно головой.

Два лучших момента Англии в первом матче – удары головой (включая гол). Также у команды при Гарете Саутгейте опасные стандарты.

У Дании схема с тремя центральными защитниками и два нападающих с ростом 190+ (Винд особенно хорошо играет головой). А стандарты подает Кристиан Эриксен», – заявил Лукомский.

Матч состоится 20 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставки на Спортсе

Прогнозы Дорского, Чернявского и Лукомского на Евро-2024: верят в гол Кейна и ничью Италии и Испании

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да никаких голов не будет, Англии теперь достаточно тут сыграть 0:0 и с Словенией 1:0 и все
+3
0
+3
Очень логичные рассуждения. Перед финалом ЛЧ он не предсказал, что Карвахаль забьёт головой? У человека рост 173 см. Вообще-то можно было такое предположить. Всё ведь от роста зависит, верно? А я предположу, что Англия вовсе не забьёт в этом матче. Дания, скорее всего, тоже. Англии забивать не нужно: она уже свой голешник забила - теперь её задача не пропустить до конца группового этапа. А Дания забить не сможет.
+2
0
+2
Пальцем в небо
0
0
0
Лукомский: "Предположу, что в матче Дания - Англия будет гол заспиртованной рукой Федькова"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий