«Предположу, что в матче Дания – Англия будет гол головой». Прогноз Лукомского с коэффициентом 5.60

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Дания – Англия на Евро-2024.

Автор Спортса поставил за 5.60 на то, что в игре будет гол головой.

«Предположу, что в матче Дания – Англия будет гол головой. Важная оговорка: если гол вообще будет, то неплохой шанс, что именно головой.

Два лучших момента Англии в первом матче – удары головой (включая гол). Также у команды при Гарете Саутгейте опасные стандарты.

У Дании схема с тремя центральными защитниками и два нападающих с ростом 190+ (Винд особенно хорошо играет головой). А стандарты подает Кристиан Эриксен», – заявил Лукомский.

Матч состоится 20 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

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