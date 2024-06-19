Николай Оганезов: «Нет оснований требовать от букмекеров трансляции соревнования, если лига публикует только итоги и протокольную информацию»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал инициативу сенаторов о том, чтобы обязать букмекеров показывать трансляции всех соревнований, на которые они принимают ставки.

«Можно только приветствовать желание законодателей бороться с широким распространением быстрых игр и лудоманией. Однако решить эти вопросы наиболее точечно и эффективно невозможно без привлечения компетентной экспертизы непосредственно от букмекеров и бизнес-сообщества.

Если рассматривать с позиции логики требование для букмекеров обеспечить показ трансляции каждого спортивного соревнования, на которое принимаются ставки, то тогда необходимо законодательно обязать, например, российские федерации и лиги обеспечить трансляции каждого своего соревнования, так как федерации и лиги являются получателями целевых отчислений букмекеров.

Если федерация или лига публикует на своих ресурсах итоги соревнования и протокольную информацию и считают это достаточным для информационного обеспечения заинтересованных лиц и болельщиков, то нет никаких оснований требовать от букмекеров обеспечения трансляции данного соревнования.

В пояснительной записке к законопроекту не в первый раз указывается, что Комитетом Совета Федерации по экономической политике было проведено совещание с участием общественных организаций, осуществляющих защиту прав и законных интересов организаторов и участников азартных игр.

До сих пор нет информации, что это за общественные организации? Какие у них компетенции? Где и когда их эксперты могли подтвердить свой профессионализм и знание предмета экспертизы?» – заявил Оганезов.

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