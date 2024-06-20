«Завтра опять целый день читать нытье, что великолепный Саутгейт что-то делает не так». Прогноз Чернявского на матч Дания – Англия

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Данией и Англией.

Автор Спортса поставил на гол Харри Кейна за 2.20.

«Завтра опять целый день читать нытье, что великолепный Гарет Саутгейт что-то делает не так. Когда вам доверят сборную Англии, тогда и устроите дискотеку, а пока не мешайте профессионалу работать.

По игре – должен забить Кейн, потому что центральный нападающий будущих чемпионов обязан забивать. Скорее всего, с пенальти. Возможно, будет два гола, но столько брать не рискну», – заявил Чернявский.

Матч пройдет 20 июня и начнется в 19:00 мск.

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