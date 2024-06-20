«Завтра опять целый день читать нытье, что великолепный Саутгейт что-то делает не так». Прогноз Чернявского на матч Дания – Англия

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Глеб Чернявский сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Данией и Англией.

Автор Спортса поставил на гол Харри Кейна за 2.20.

«Завтра опять целый день читать нытье, что великолепный Гарет Саутгейт что-то делает не так. Когда вам доверят сборную Англии, тогда и устроите дискотеку, а пока не мешайте профессионалу работать.

По игре – должен забить Кейн, потому что центральный нападающий будущих чемпионов обязан забивать. Скорее всего, с пенальти. Возможно, будет два гола, но столько брать не рискну», – заявил Чернявский.

Матч пройдет 20 июня и начнется в 19:00 мск.

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5 комментариев
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Опять читать распиаренного Чернявского типа эксперта
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Глебчик настолько же далёк от футбола, как и та же условная Тарасова, хотя возможно у неё даже побольше знаний
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Ответ Инженер Управляющий
Опять читать распиаренного Чернявского типа эксперта
Я думаю, что его на сайте держат, чтоб просто ржать над ним. Типа «лол, опять Глебчик че то написал»
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Ответ Serkan_Ballboy
Я думаю, что его на сайте держат, чтоб просто ржать над ним. Типа «лол, опять Глебчик че то написал»
Ну то есть держат для накрутки трафика. Как и всех остальных экспертов.
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