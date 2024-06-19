Клубы BetBoom ищут самого преданного фаната Евро! Начался розыгрыш 500 000 фрибетов среди зрителей ЧЕ

В сети наземных клубов BetBoom стартовала акция «ЧЕ по просмотру». Гости клубов соревнуются по количеству набранных баллов за совершение Live-ставок на матчи Евро-2024 во время их просмотра в клубах.

Механика акции

Во всех ППС в период чемпионата ставки во время каждого матча суммируются. Исходя из общей суммы ставок на один и тот же матч гостю начисляется определенное количество заработанных баллов. Гости с наибольшими суммами баллов занимают призовые места в рейтинге. Участники, занявшие первые 50 мест в рейтинге среди гостей всех клубов России, в качестве вознаграждения получают гарантированные фрибеты из общего призового фонда в 500 000 и мерч от BetBoom!

Стоит отметить, что для новых гостей во всех клубах предусмотрен бездепозитный фрибет 1000! Необходимо сказать промокод EUROBB на кассе.

Как получить баллы:

● Сумма ставок на один и тот же матч от 1 000 рублей до 5 000 рублей = 1 балл

● Сумма ставок на один и тот же матч от 5 001 рублей до 15 000 рублей = 2 балла

● Сумма ставок на один и тот же матч от 15 001 рублей = 3 балла

Дополнительные подробности можно будет узнать у персонала клубов BetBoom.

Распределение призового фрибет-фонда – 500 000:

● 1 место — кубок ЧЕмпиона по просмотру + фрибеты на 50 000 (10 промокодов по 5000) + мерч турнира от BetBoom

● 2 место — фрибеты на 40 000 (10 промокодов по 4000) + мерч турнира.

● 3 место — фрибеты на 35 000 (10 промокодов по 3500) + мерч турнира.

● 4-5 место — фрибеты на 20 000 (8 промокодов по 2500) + мерч турнира.

● 6-10 место — фрибеты на 15 000 (6 промокодов по 2500) + мерч турнира.

● 11-20 место — фрибеты на 10 000 (5 промокодов по 2000) + мерч турнира.

● 21-30 место — фрибеты на 8000 (4 промокода по 2000) + мерч турнира.

● 31-40 место — фрибеты на 5000 (4 промокода по 1250) + мерч турнира.

● 41–50 место — фрибеты на 3000 (3 промокода по 1000) + мерч турнира.

Не пропустите матчи Евро-2024 во флагманских клубах BetBoom в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Вас ждут уникальные мероприятия и профессиональные комментаторы в режиме лайв! Помимо футбола, гостей ждут трансляции различных видов спорта, включая хоккей, баскетбол, UFC и киберспорт.

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