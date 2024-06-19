Бельский уверен в победе Англии над Данией: «Даже с экспериментами Саутгейта такая Дания не выглядит серьезным соперником»

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч Дания – Англия на Евро-2024.

«Одна из главных афиш второго тура на Евро-2024 – Дания против Англии. Саутгейт не стал изменять себе и в первом матче все-таки выдал одну из самых скучных встреч тура. 1:0 против Сербии, полтора созданных момента после гола и почти ничего возле своих ворот — такая вот нестареющая классика от Гарета.

Датчане выглядят совсем не той командой, которая огрызалась в полуфинале против Англии на прошлом Евро. Состав можно назвать буквально потрепанным. Это чувствовалось в первом туре: Дания здорово начала встречу, но второй тайм доигрывала из последних сил.

Беру победу Англии за 1.69 по линии БЕТСИТИ. Даже со всеми экспериментами Саутгейта такая Дания не выглядит серьезным соперником. Голов в матчах англичан тоже ждать много не стоит, поэтому ТМ 2.5 за 1.71 тоже смотрится. А можно взять комбинацию: победит Англия и ТМ 2.5 за 3.40.

У Кейна практически не было шансов в первом матче, его аккуратно выключали, да и приходилось часто опускаться глубже. Предположу, что против датчан будет иначе, а Андреас Кристенсен в любой момент может сотворить чудо ошибку, которая Харри поможет забить первый мяч на турнире. Гол Кейна можно взять за 2.20», – считает Бельский.

Матч состоится 20 июня и начнется в 19:00 мск.

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