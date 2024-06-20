ЕРАИ: «На «быстрые игры» приходится до 15% от общего объема ставок»

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Гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев высказался о ставках на быстрые соревнования.

«Быстрые игры» – это соревнования, где действие, на которое принимается ставка, может занять от нескольких минут до нескольких секунд.

– Как в целом в ЕРАИ относятся к такому явлению, как ставки на быстрые соревнования? Какой объем ставок приходится на этот вид соревнований?

– К сожалению, на данные виды соревнований приходится большой объем ставок, до 15% от общего объема в целом. При этом по некоторым видам спорта этот показатель достигает 90%.

Мое личное мнение – это неправильно, ставки на спорт должны быть именно на спорт, потому что «быстрые игры» – это все-таки такой квазиспорт, и речь здесь идет про зарабатывание денег, а не про спорт как таковой.

Как руководитель компании, уставная цель которой в том числе увеличение внебюджетных средств для спорта, наверное, в какой-то мере я «быстрые игры» поддержу. Видите, здесь такая пограничная ситуация, двойственность, какой-то однозначной позиции занять не могу, – заявил Грачев.

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