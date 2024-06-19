Лукомский сделал прогноз на матч Германия – Венгрия с коэффициентом 2.17

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Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Германия – Венгрия на Евро-2024.

Автор Спортса поставил на то, что Германия будет вести к 30-й минуте.

«Германия забила быстрые голы Шотландии. Венгрию быстро взломала Швейцария. Конечно, в футболе не все так просто работает. Но в данном случае повторение сценария реально.

Схема Венгрии похожа на шотландскую, а голы в обоих матчах приходили из позиционных атак, в которых Германия хороша (2.17)», – заявил Лукомский.

Игра пройдет 19 июня, начало – в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

Германия уверенно победит Венгрию (но венгры удивят), Хорватия и Албания много забьют – прогнозы Дорского, Чернявского и Лукомского на Евро-2024

3 комментария
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Ну сегодня посмотрим какая будет в матче немецкая машина
+2
0
+2
игра пройдёт 18 июня в 16-00.
Сыграли уже?
+1
0
+1
Ответ Роман
игра пройдёт 18 июня в 16-00. Сыграли уже?
да, немцы снова разгромно победили
0
0
0
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