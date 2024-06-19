В ЕРАИ ожидают, что букмекеры заплатят 25 млрд рублей целевых отчислений за 2024 год

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Гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев поделился прогнозом о сумме целевых отчислений российских букмекеров за 2024 год.

– Какой объем отчислений ЕРАИ ожидает по итогам II квартала? Сколько, по вашей оценке, могут составить ЦО за весь 2024 год? Некоторые участники отрасли оценивают объем ЦО в более 25 млрд рублей в 2024 году, к примеру. Согласны ли с этой оценкой?

– Второй квартал, в принципе, ничем таким выдающимся никогда не был, я думаю, мы увидим показатели, соразмерные 2023 году, естественно, помноженные на тот коэффициент, который добавился за счет роста ставки целевых отчислений до 2%.

Безусловно, статистику улучшают сезонные спортивные соревнования и происходящие мировые события, как, например, чемпионат Европы по футболу. В целом какого-то неожиданного роста я не представляю.

По поводу года, наверное, соглашусь с 25 млрд рублей. Возможно, будет больше.

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