VIP статус и фрибет 2500 — клубы BetBoom устроили акцию для новых гостей под Евро-2024!

В сети наземных клубов BetBoom стартовала акция для новых гостей. Компания дарит статус VIP серебро с ежедневным кэшбеком в 10% и фрибет 2500 за регистрацию и внесение депозита.

Механика акции:

При первой регистрации в сети клубов BetBoom, внесении депозита на общую сумму от 50 000 рублей и последующем совершении ставок в любых событиях, гость получит статус «VIP Серебро» в Программе лояльности, а также промокод на дополнительный фрибет 2500. Статус «VIP Серебро» дает ежедневный кэшбек бонусами в 10%. Более подробную информацию об акции уточняйте у персонала клуба.

Срок проведения акции — до 14 июля 2024 года. Фрибет можно активировать до 15 июля 2024 г. Адреса клубов можно узнать на сайте.

В клубах гостей ждут трансляции с профессиональными комментаторами различных видов спорта, включая футбол, хоккей, баскетбол и киберспорт. BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия.

