Палагин сделал прогноз на матч Словении и Сербии: «Такая же ставка на Албания – Хорватия зашла у меня вчера»

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Вячеслав Палагин сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Словения – Сербия.

Автор Спортса поставил на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.96.

«Такая же ставка на Албания – Хорватия зашла у меня вчера. Гружу снова, потому что у команд аналогичная мотивация.

Особенно заряжены должны быть сербы. А когда они заряжены, как правило жди веселья. Матчи с Камеруном (2:3) и Швейцарией (3:3) на прошлом ЧМ – доказательство и мой повод для оптимизма», – заявил Палагин.

Игра пройдет 20 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

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