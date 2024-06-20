Прогноз Дорского – ничья в матче Испания – Италия: «В первом туре Италия понравилась больше»

Автор Спортса Александр Дорский поставил на ничью в матче второго тура группового этапа Евро-2024 между Испанией и Италией.

«Первая топ-игра на турнире – и, конечно, тяжелейшая для прогноза. Пожалуй, в первом туре Италия понравилась больше: да, во втором тайме с Албанией были не очень агрессивны и даже могли устроиться на ничью, но блеск первого тайма перевешивает.

Скорее всего, и в этой игре Италия будет немало владеть мячом – игра с Хорватией показала, что нынешней Испании мяч не так необходим, как во времена Луиса Энрике.

Жду, что Спаллетти выпустит более осторожный состав, чем в первом туре (Кристанте вместо Фраттези или Пеллегрини), но и он способен доставлять мяч к штрафной, где будут творить Барелла, Димарко и кто-то из неприсевшей на скамейку пары.

Испытываю большой соблазн поставить на Италию, но все-таки возьму другую позицию: ничья или обе забьют. Оборона Италии далеко не надежна (поэтому под Испанию допускаю невыход Калафьори) – может быть и результативная ничья.

Но, конечно, может и очень скучная в виде нулей. Так что подстрахуюсь (3.10)», – отметил Дорский.

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