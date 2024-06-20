Испания – Италия: игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча ЕВРО

20 июня в матче второго тура ЕВРО-2024 встретятся сборные Испании и Италии. Встреча пройдет в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 мск.

Обе команды успешно стартовали на чемпионате Европы. Испанцы со счетом 3:0 разгромили хорватов, а итальянцы одержали волевую победу над Албанией (2:1).

Команды встречались в полуфинале прошлого ЕВРО. Сильнее в серии пенальти оказались итальянцы (1:1, пен. 4:2), которые затем взяли титул.

После этого соперники дважды играли в Лиге наций. Оба раза со счетом 2:1 победили испанцы.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что «Фурия Роха» будет фаворитом предстоящего матча. На П1 предлагают коэффициент 2.30, на успех «Скуадры Адзурры» дают 3.80, ничья идет за 3.10.

По мнению экспертов, встреча лидеров группы B получится нерезультативной. На ТМ 2.5 предлагают 1.63, на ТБ 2.5 дают 2.37.

Несмотря на то, что в трех предыдущих очных матчах команды обменивались голами, вероятность исхода «Обе забьют:да» оценивается невысоко. Кэф на это событие равен 2.00.

Мнения игроков БЕТСИТИ относительно фаворита матча разделились. На победу Испании поставили 35% бетторов, 34% отдали предпочтение команде Италии, 31% выбрали вничью.

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