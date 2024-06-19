Германия не побеждает Венгрию 3 матча подряд. 3.80 – венгры снова не проиграют
Германия и Венгрия сыграют во втором туре группового этапа Евро-2024.
Немецкая сборная не смогла обыграть Венгрию в трех последних личных встречах – 0:1, 1:1, 2:2.
Букмекеры дают коэффициент 3.80 на то, что Германия снова не сможет победить венгров. На победу хозяев турнира дают 1.29.
Матч пройдет 19 июня, начало – в 19:00 мск.
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