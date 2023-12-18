Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 28 играх в сезоне

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:1 Б).

До этого сезона худший результат у 38-летнего россиянин был зафиксирован в феврале и марте 2017 года (10 игр кряду без голов).

В 28 матчах текущего сезона на счету Овечкина 17 (5+12) очков.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894).

Примечательно, что самая длительная безголевая серия в карьере Гретцки составила 21 матч – в сезоне-1996/97.

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
До рекорда Валерия Ничушкина осталось 78 матчей.
+55
-4
+51
Не забил в 13 игре подряд. До рекорда Гретцки 67 шайб.
Не забивает с 19 ноября. 29 дней.
Не забивает на протяжении 247:00 минут игрового времени. Больше 4 часов
Не забивает 106:37 минут игры в большинстве.
Всего за сезон Александр провел в большинстве 137:15 минут и забил один гол
42 последних броска не принесли Александру голов. Всего за этот сезон 104 броскa. Общий процент реализации 4.8%
Без учета голов в пустые ворота- 2.9%
При условии, что проведет все 82 матча идёт на 15 шайб за сезон.
Не забил в этой серии вратарям- Леви, Скиннер(шотаут), Блэквуд, Тэлбот, Гибсон, Томпсон, Ингрем(шотаут), Вэдгевуд, Шестеркин, Содерблум, Эрссон, Сарос, Кочетков.
+49
-3
+46
В натуре, больше не забьёт, похоже...
+31
-4
+27
"Примечательно, что самая длительная безголевая серия в карьере Гретцки составила 21 матч – в сезоне-1996/97". (С)

Данная отсылка к снайперскому соперничеству Гретцки - Овечкин, конечно, примечательна, но в плане содержания между безголевыми сериями первого и второго разница существенная.

Уэйн за 21 безголевой матч набрал 23 очка, т.е. продолжал набирать более очка за игру (1,09 очка за игру). При этом из 23 ассистов у него 17 праймари ассистов, 6 секондари ассистов. 18 ассистов набраны в равных составах и только 5 ассистов - в большинстве.

Александр за безголевых 13 матчей (13 - на данный момент, ибо серия еще не закончилась) набрал 5 очков (0, 38 очка за игру). Из 5 ассистов 2 праймари, 3 - секондари; 4 ассиста набраны в большинстве и только 1 в равных составах.

P.S. И это еще я молчу про то, что спустя пару месяцев после своей рекордной безголевой серии Уэйн Гретцки оформил 2 хет-трика в ПО того самого сезона 1996/97! Глядя на нынешнего Овечкина, поверить в то, что он начнет в ПО сыпать хет-триками, решительно невозможно.
+19
-1
+18
Ответ severchanin
Комментарий скрыт
Рома, ты?
+16
0
+16
Ответ Мікалай Ланец
Не забил в 13 игре подряд. До рекорда Гретцки 67 шайб. Не забивает с 19 ноября. 29 дней. Не забивает на протяжении 247:00 минут игрового времени. Больше 4 часов Не забивает 106:37 минут игры в большинстве. Всего за сезон Александр провел в большинстве 137:15 минут и забил один гол 42 последних броска не принесли Александру голов. Всего за этот сезон 104 броскa. Общий процент реализации 4.8% Без учета голов в пустые ворота- 2.9% При условии, что проведет все 82 матча идёт на 15 шайб за сезон. Не забил в этой серии вратарям- Леви, Скиннер(шотаут), Блэквуд, Тэлбот, Гибсон, Томпсон, Ингрем(шотаут), Вэдгевуд, Шестеркин, Содерблум, Эрссон, Сарос, Кочетков.
Антидух
+15
0
+15
Плохие партнеры, не пасуют или не так пасуют. А так, ща Саша лишь одну забьет и покатится по две-три за матч. Вроде бы так Кожевников после каждого матча объясняет.
+16
-1
+15
Раз уж мы видим данную новость после каждого матча Вашингтона предлагаю вписывать в статистику сколько подряд минут без голов в общем, и в большинстве в частности. Сегодня опять минут 5 у ворот в большинстве отскок ждал, не получилось пихнуть
+9
-1
+8
Ответ Самый адовый Крикун
Комментарий скрыт
Надо просто на руки пописать
+8
0
+8
Все чаще стали напоминать о безголевой серии товарища Грецкого, ну этот рекорд Саша просто обязан побить.
+9
-2
+7
$12,500,000 в год
+13
-6
+7
В прошлом сезоне я боялся что Овечкин буднично побьёт рекорд (при темпе последних сезонов, на экваторе сезоне 2024/2025), не хватало драмы, а сейчас есть она.
+5
0
+5
Ответ DimBr
В натуре, больше не забьёт, похоже...
Ну невозможно в одночасье разучиться забивать. Я понимаю если бы он кресты порвал и год не играл.
Летом похудеть с 107 до 100 кг - да не будет носиться как в пиковые годы, но вернётся подвижность, лучше будет открываться. Всё зависит от него.
+6
-1
+5
Прости Сань, против Кочеткова не попрёшь
+7
-2
+5
Ответ Мікалай Ланец
Не забил в 13 игре подряд. До рекорда Гретцки 67 шайб. Не забивает с 19 ноября. 29 дней. Не забивает на протяжении 247:00 минут игрового времени. Больше 4 часов Не забивает 106:37 минут игры в большинстве. Всего за сезон Александр провел в большинстве 137:15 минут и забил один гол 42 последних броска не принесли Александру голов. Всего за этот сезон 104 броскa. Общий процент реализации 4.8% Без учета голов в пустые ворота- 2.9% При условии, что проведет все 82 матча идёт на 15 шайб за сезон. Не забил в этой серии вратарям- Леви, Скиннер(шотаут), Блэквуд, Тэлбот, Гибсон, Томпсон, Ингрем(шотаут), Вэдгевуд, Шестеркин, Содерблум, Эрссон, Сарос, Кочетков.
Молодец, веди статистику. Может в следующем году с Овечкиным встретишься
+4
0
+4
Легендарная гонка продолжается
+7
-3
+4
Операция по побитию рекорда Гретцки провалилась полностью. Полностью
+6
-2
+4
Московские тусовки не могут остаться без следа
+3
0
+3
гонка овечкина за грецки превратилась в мем.
+4
-1
+3
я перед началом сезона писал , что забьет 15-20. это я его еще переоценивал)
+3
0
+3
Ответ Thats wassup
$12,500,000 в год
Ну и?
А легенде клуба надо было минималку выписывать?
+8
-5
+3
Да старость настала внезапно... Вашикам надо срочно выкупать его контракт.
+4
-1
+3
самая длительная безголевая серия в карьере Гретцки составила 21 матч
--------------------------------------------------------------------------------
Это что? Новый ориентир?
+2
0
+2
Ответ Alexey Drugov
До рекорда Валерия Ничушкина осталось 78 матчей.
В одной из соц сетей был классный паблик (мб он и сейчас жив) "Забил ли Валерий Ничушкин".
+2
0
+2
Ответ Кино Музыка
Нужна помощь соперников.
обменять драфт пики на голы для Сани?
+2
0
+2
Ответ maksipol
А сколько у Грецки безголевая серия максимальная? и в каком году?
они это теперь в каждой заметке пишут, последний абзац - 21 матч 96/97
+2
0
+2
Ответ miha823@gmail.com
Плохие партнеры, не пасуют или не так пасуют. А так, ща Саша лишь одну забьет и покатится по две-три за матч. Вроде бы так Кожевников после каждого матча объясняет.
Пока по две-три за матч только Кожевников забивает...полторашки пива
+2
0
+2
Александр Овчушкин
+4
-2
+2
Ответ Самый адовый Крикун
Комментарий скрыт
Тоже шайба в ворота не шла?🤔
+2
0
+2
обновляю дальше блин, вес сгоняй стоишь как кол в своей офисе, бери с Кросби пример и 20 хоть закинь в сезоне
+3
-1
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий