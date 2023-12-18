Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 28 играх в сезоне

Александр Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:1 Б).

До этого сезона худший результат у 38-летнего россиянин был зафиксирован в феврале и марте 2017 года (10 игр кряду без голов).

В 28 матчах текущего сезона на счету 17 (5+12) очков.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая Уэйну Гретцки (894).

Примечательно, что самая длительная безголевая серия в карьере Гретцки составила 21 матч – в сезоне-1996/97.