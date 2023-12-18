Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 28 играх в сезоне
Александр Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:1 Б).
До этого сезона худший результат у 38-летнего россиянин был зафиксирован в феврале и марте 2017 года (10 игр кряду без голов).
В 28 матчах текущего сезона на счету Овечкина 17 (5+12) очков.
С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894).
Примечательно, что самая длительная безголевая серия в карьере Гретцки составила 21 матч – в сезоне-1996/97.
Не забивает с 19 ноября. 29 дней.
Не забивает на протяжении 247:00 минут игрового времени. Больше 4 часов
Не забивает 106:37 минут игры в большинстве.
Всего за сезон Александр провел в большинстве 137:15 минут и забил один гол
42 последних броска не принесли Александру голов. Всего за этот сезон 104 броскa. Общий процент реализации 4.8%
Без учета голов в пустые ворота- 2.9%
При условии, что проведет все 82 матча идёт на 15 шайб за сезон.
Не забил в этой серии вратарям- Леви, Скиннер(шотаут), Блэквуд, Тэлбот, Гибсон, Томпсон, Ингрем(шотаут), Вэдгевуд, Шестеркин, Содерблум, Эрссон, Сарос, Кочетков.
Данная отсылка к снайперскому соперничеству Гретцки - Овечкин, конечно, примечательна, но в плане содержания между безголевыми сериями первого и второго разница существенная.
Уэйн за 21 безголевой матч набрал 23 очка, т.е. продолжал набирать более очка за игру (1,09 очка за игру). При этом из 23 ассистов у него 17 праймари ассистов, 6 секондари ассистов. 18 ассистов набраны в равных составах и только 5 ассистов - в большинстве.
Александр за безголевых 13 матчей (13 - на данный момент, ибо серия еще не закончилась) набрал 5 очков (0, 38 очка за игру). Из 5 ассистов 2 праймари, 3 - секондари; 4 ассиста набраны в большинстве и только 1 в равных составах.
P.S. И это еще я молчу про то, что спустя пару месяцев после своей рекордной безголевой серии Уэйн Гретцки оформил 2 хет-трика в ПО того самого сезона 1996/97! Глядя на нынешнего Овечкина, поверить в то, что он начнет в ПО сыпать хет-триками, решительно невозможно.
Летом похудеть с 107 до 100 кг - да не будет носиться как в пиковые годы, но вернётся подвижность, лучше будет открываться. Всё зависит от него.
А легенде клуба надо было минималку выписывать?
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Это что? Новый ориентир?