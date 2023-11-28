Лидеры группы Н решат, кто идет дальше

Два лидера группы Н «Барселона» и «Порту» встретятся между собой в Каталонии для того, чтобы определить лучшую команду группы.

Теоретически в этот спор может вмешаться еще и «Шахтер», и если победа укранского клуба над «Антверпеном» вопросов не вызывает, то вот в последнем туре им играть с «Порту».

«Барса» перед паузой на сборные сенсационно проиграла как раз-таки «Шахтеру», в Ла Лиге также идет лишь на 4 месте.

Но это Лига Чемпионов, для Хави и компании в этом матче на кон будет поставлено много.

И букмекеры не сомневаются в том, что «Барса» сумеет в этом матче справиться с давлением. Так компания UBET предлагает на победу испанцев коэффициент 1,47, тогда как на «Порту» -7,32