Австралия ни разу не проигрывала Италии в финалах Кубка Дэвиса. Сегодня – 3.10 на победу

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Австралия сыграет с Италией в финале Кубка Дэвиса.

Сборные встречались в 1960, 1961 и 1977 годах – каждый раз сильнее оказывались австралийцы. Букмекерские конторы считают итальянцев фаворитами после вчерашней победы в полуфинале над Сербией с Новаком Джоковичем.

Обладатель Кубка Дэвиса 2023:

Австралия – 3.10

Италия – 1.37

После перехода финалов Кубка Дэвиса на формат до двух побед (с 2019 года) счет всегда 2:0. Италию в финале представляют Лоренцо Музетти и Янник Синнер, Австралию – Алексей Попырин и Алекс де Минор.

Победы Музетти (1.57) и Синнера (1.25) – 1.96

Победы Попырина (2.41) и Де Минора (4.00) – 9.64

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1 комментарий

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MJRom
Сегодня – 3.10 что? 10 марта, 3 октября?
то, что это коэф становится ясно только в самой новости
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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