Австралия ни разу не проигрывала Италии в финалах Кубка Дэвиса. Сегодня – 3.10 на победу
Австралия сыграет с Италией в финале Кубка Дэвиса.
Сборные встречались в 1960, 1961 и 1977 годах – каждый раз сильнее оказывались австралийцы. Букмекерские конторы считают итальянцев фаворитами после вчерашней победы в полуфинале над Сербией с Новаком Джоковичем.
Обладатель Кубка Дэвиса 2023:
Австралия – 3.10
Италия – 1.37
После перехода финалов Кубка Дэвиса на формат до двух побед (с 2019 года) счет всегда 2:0. Италию в финале представляют Лоренцо Музетти и Янник Синнер, Австралию – Алексей Попырин и Алекс де Минор.
Победы Музетти (1.57) и Синнера (1.25) – 1.96
Победы Попырина (2.41) и Де Минора (4.00) – 9.64
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