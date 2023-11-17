Уругвай победил Аргентину (2:0), хотя шел андердогом за 7.50

Сборная Уругвая обыграла Аргентину со счетом 2:0 в квалификации ЧМ-2026.

Перед матчем поставить на победу уругвайцев можно было с коэффициентом 7.50. Аргентина шла явным фаворитом за 1.45.

Аргентинцы впервые потеряли очки в отборе, но остались на первом месте в таблице квалификации. Уругвай поднялся на второе место.

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