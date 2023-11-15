Василий Уткин верит в победу Аргентины над Уругваем, но есть нюанс с количеством голов. Коэффициент 2.02

Известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин дает прогноз на матч отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Аргентина принимает Уругвай 17 ноября в 3:00 МСК.

Аргентина обыграла Уругвай в обоих матчах прошлой квалификации (3:0 и 1:0), а перед этим не проиграли еще в 5 очных встречах (3 победы и 2 ничьи).

Чемпионы мира идеально выступают в квалификации, а во всех турнирах выиграли уже 14 матчей подряд. Лео Месси взял очередной «Золотой мяч», не утратит своей решающей роли на поле и вместе с партнерами добудет очередную победу для своей страны. Уругвай недостаточно хорош, чтобы отобрать очки у фаворита, но вполне способен уехать из Буэнос-Айреса без крупного поражения. Аргентина выиграла в 1 или 2 мяча два последних матча отбора и 2 из 3 предыдущих очных встреч с уругвайцами.

Победа Аргентины в 1 или 2 мяча за 2.02.

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